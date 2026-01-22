Список трофеев Highguard раскрыл ключевые механики и режимы за несколько дней до релиза

О новом PvP-рейд-шутере Highguard от Wildlight Entertainment до сих пор известно удивительно мало — несмотря на то, что игра выходит уже 26 января 2026 года и была представлена на The Game Awards эффектным трейлером. Однако неожиданным источником подробностей стал вовсе не разработчик, а список трофеев.

Список достижений Highguard появился на сайте Exophase и фактически стал самым информативным «превью» игры на сегодняшний день. Из него можно узнать сразу о нескольких ключевых механиках и системах, которые ранее официально не раскрывались.

Судя по трофеям, в Highguard будут:

разрушаемые элементы окружения, включая стены и генераторы;

механики возрождения союзников и взаимодействия с вражескими сферами (Enemy Orbs);

особые устройства и способности вроде Shieldbreakers и Domesplitter;

лут разной редкости — от обычных предметов до Rare и Legendary;

сундуки и элементы прогрессии, характерные для рейд-шутеров.

Также список трофеев подтверждает наличие нескольких классов персонажей, называемых Стражами (Wardens). Среди них упоминаются Assault, Defensive, Recon, Support и Destruction-варианты, что намекает на командный геймплей с чётким разделением ролей. В трофеях фигурируют и конкретные виды оружия, например BigRig LMG, что позволяет частично представить арсенал игры.

Интересно, что при участии разработчиков, работавших ранее над Apex Legends и Titanfall, маркетинг Highguard остаётся практически нулевым: на официальном YouTube-канале проекта до сих пор опубликован только один ролик — тот самый анонсный трейлер с TGA.