Студия Wildlight подтвердила сокращения: поддержку Highguard продолжит "ключевая команда"

Студия Wildlight Entertainment подтвердила сокращения сотрудников спустя несколько часов после того, как информация начала распространяться в соцсетях от имени уволенных разработчиков.
В официальном заявлении компания отметила, что мультиплеерный шутер Highguard продолжит получать поддержку, однако заниматься проектом будет «ключевая группа» специалистов. При этом с частью команды было принято решение расстаться. В Wildlight подчеркнули, что гордятся проделанной работой и поблагодарили игроков за поддержку и участие в жизни сообщества.
Аналогичное сообщение получили и профильные СМИ, однако конкретные масштабы дальнейшей контентной поддержки пока не раскрываются. До релиза авторы представили дорожную карту и обещали выпускать новых героев каждые два месяца.
Через две с половиной недели после запуска средний онлайн Highguard в Steam опустился ниже пяти тысяч игроков в сутки. Игра распространяется по условно-бесплатной модели.
Выпустят одно обновление, а потом следующим постом. Дорогие друзья, сервера игры будут отключены через месяц Джеф Килли спасибо за счастливое детство,всем пока я в петлю.
А эта поддержка точно нужна ?
я сейчас сломя шею бегу тестить это чудо игровой индустрии, чтобы не получилось как с Конкордом, что я купил диск, а в итоге так и не распаковал его, ибо игра закрылась.
Ситуация даже более показательная, чем пресловутое "голосование рублём". Бесплатная игра даже задаром оказалась никому не нужна. Ну нет спроса на подобное у игроков, хватит срать играми этого жанра, разработчики.