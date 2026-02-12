ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.4 73 оценки

Студия Wildlight подтвердила сокращения: поддержку Highguard продолжит "ключевая команда"

butcher69 butcher69

Студия Wildlight Entertainment подтвердила сокращения сотрудников спустя несколько часов после того, как информация начала распространяться в соцсетях от имени уволенных разработчиков.

В официальном заявлении компания отметила, что мультиплеерный шутер Highguard продолжит получать поддержку, однако заниматься проектом будет «ключевая группа» специалистов. При этом с частью команды было принято решение расстаться. В Wildlight подчеркнули, что гордятся проделанной работой и поблагодарили игроков за поддержку и участие в жизни сообщества.

Похоже, Highguard всё - разработчик сообщил о массовых увольнениях в студии

Аналогичное сообщение получили и профильные СМИ, однако конкретные масштабы дальнейшей контентной поддержки пока не раскрываются. До релиза авторы представили дорожную карту и обещали выпускать новых героев каждые два месяца.

Через две с половиной недели после запуска средний онлайн Highguard в Steam опустился ниже пяти тысяч игроков в сутки. Игра распространяется по условно-бесплатной модели.

Комментарии:  5
agula98
В официальном заявлении компания отметила, что мультиплеерный шутер Highguard продолжит получать поддержку

Выпустят одно обновление, а потом следующим постом. Дорогие друзья, сервера игры будут отключены через месяц Джеф Килли спасибо за счастливое детство,всем пока я в петлю.

5
Neko-Aheron

А эта поддержка точно нужна ?

2
kovurado

я сейчас сломя шею бегу тестить это чудо игровой индустрии, чтобы не получилось как с Конкордом, что я купил диск, а в итоге так и не распаковал его, ибо игра закрылась.

Wing42

Ситуация даже более показательная, чем пресловутое "голосование рублём". Бесплатная игра даже задаром оказалась никому не нужна. Ну нет спроса на подобное у игроков, хватит срать играми этого жанра, разработчики.

2
Иваныч из Тулы