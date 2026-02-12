Студия Wildlight подтвердила сокращения: поддержку Highguard продолжит "ключевая команда"

Студия Wildlight Entertainment подтвердила сокращения сотрудников спустя несколько часов после того, как информация начала распространяться в соцсетях от имени уволенных разработчиков.

В официальном заявлении компания отметила, что мультиплеерный шутер Highguard продолжит получать поддержку, однако заниматься проектом будет «ключевая группа» специалистов. При этом с частью команды было принято решение расстаться. В Wildlight подчеркнули, что гордятся проделанной работой и поблагодарили игроков за поддержку и участие в жизни сообщества.

Аналогичное сообщение получили и профильные СМИ, однако конкретные масштабы дальнейшей контентной поддержки пока не раскрываются. До релиза авторы представили дорожную карту и обещали выпускать новых героев каждые два месяца.

Через две с половиной недели после запуска средний онлайн Highguard в Steam опустился ниже пяти тысяч игроков в сутки. Игра распространяется по условно-бесплатной модели.