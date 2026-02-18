Студию разработчика Highguard финансировала Tencent - стали известны детали инвестиций

На фоне падения онлайна и недавних увольнений в студии Wildlight Entertainment появились новые подробности о финансировании проекта Highguard.

По данным журналиста Стивена Тотило, ключевым финансовым партнёром студии на протяжении разработки выступала китайская корпорация Tencent. В частности, основным инвестором называется подразделение TiMi Studio Group.

Ранее Wildlight Entertainment не раскрывала информацию о своих инвесторах и уклонялась от прямых комментариев на эту тему. На момент публикации ни Tencent, ни представители студии официально ситуацию не прокомментировали.

Highguard стартовала 26 января и на релизе привлекла почти 100 тысяч одновременных игроков в Steam. Однако за последующие недели аудитория резко сократилась — пиковый онлайн опустился ниже отметки в 2 тысячи пользователей. Отзывы игроков в Steam остаются смешанными.

На фоне стремительного снижения интереса к игре и внутренних сокращений сотрудников информация о поддержке со стороны Tencent добавляет контекста к истории разработки проекта, но пока не даёт ответов на вопрос о его дальнейшем будущем.