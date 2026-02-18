Студию разработчика Highguard финансировала Tencent - стали известны детали инвестиций

На фоне падения онлайна и недавних увольнений в студии Wildlight Entertainment появились новые подробности о финансировании проекта Highguard.
По данным журналиста Стивена Тотило, ключевым финансовым партнёром студии на протяжении разработки выступала китайская корпорация Tencent. В частности, основным инвестором называется подразделение TiMi Studio Group.
Ранее Wildlight Entertainment не раскрывала информацию о своих инвесторах и уклонялась от прямых комментариев на эту тему. На момент публикации ни Tencent, ни представители студии официально ситуацию не прокомментировали.
Highguard стартовала 26 января и на релизе привлекла почти 100 тысяч одновременных игроков в Steam. Однако за последующие недели аудитория резко сократилась — пиковый онлайн опустился ниже отметки в 2 тысячи пользователей. Отзывы игроков в Steam остаются смешанными.
На фоне стремительного снижения интереса к игре и внутренних сокращений сотрудников информация о поддержке со стороны Tencent добавляет контекста к истории разработки проекта, но пока не даёт ответов на вопрос о его дальнейшем будущем.
Вливают тонну бабла в Юбисофт. А теперь оказывается и это финансировали. Китайцы явно что то задумали :D:D
Норм Китайцев прогрели на ДАЛЛАРЫ
Теперь понятно был распил.
Тенсент с их инвестициями как те мемные богачи, которые скупают все что блестит, в том числе и (судя по всему) позолоченные какахи. То в Юбисофт вложатся, то в это)
Когда то давно читал, что Тенсент имеет долю, в 26% всех мировых разработчиков игр, ну т.е где то 1% им принадлежит, где то 100%, сейчас наверное уже больше.