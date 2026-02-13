Технический художник Highguard высказался после массовых увольнений в Wildlight

После волны сокращений в студии Wildlight Entertainment один из уволенных сотрудников, технический художник Джош Собел, публично поделился своими переживаниями о разработке и запуске Highguard. По его словам, он проработал над проектом около двух с половиной лет и стал свидетелем как подъема интереса к игре, так и сложного релиза.

В своем заявлении в соцсетях Собел рассказал, что до официального анонса Highguard на The Game Awards 2025 команда получала преимущественно позитивные отклики. Даже критика, по его словам, носила конструктивный характер. Однако после публикации дебютного трейлера ситуация изменилась: реакция аудитории стала гораздо более жесткой. «С этого момента всё покатилось вниз», — отметил он.

Разработчик подчеркнул, что студия работала независимо, без издателя и «корпоративного контроля», делая ставку на команду энтузиастов и полностью отказавшись от использования ИИ в производстве. По его мнению, даже при непростом старте проект и его создатели «заслуживали лучшего отношения».

Несмотря на увольнение, Собел выразил поддержку оставшимся сотрудникам и надежду, что Highguard продолжит развиваться. Он добавил, что по-прежнему верит в потенциал игры.

Официально о сокращениях Wildlight сообщила 12 февраля. В компании подтвердили, что часть команды покинула студию, однако «ключевая группа разработчиков» останется, чтобы продолжить развитие и поддержку Highguard. Ранее один из старших дизайнеров рассказал в LinkedIn, что был уволен вместе с большей частью коллектива.