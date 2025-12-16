"Второй Concord": финальный анонс TGA 2025 обернулся негативной реакцией пользователей в сторону Highguard

The Game Awards 2025 запомнилась не только громкими победами, но и одним из самых спорных анонсов церемонии. Финальную премьеру Джефф Кили подал так, будто зрителей ждёт нечто эпохальное — многие до последнего надеялись увидеть The Elder Scrolls 6. Однако вместо долгожданной RPG на экране появился Highguard, сетевая PvP-игра, и настроение публики резко изменилось.

Практически сразу после показа интернет захлестнула волна негатива. Пользователи соцсетей и форумов окрестили Highguard «вторым Concord» — сравнением, от которого сложно отмыться. Concord от Sony стал одним из самых громких провалов последних лет, а его серверы были закрыты вскоре после запуска. Под официальным трейлером Highguard соотношение дизлайков к лайкам оказалось катастрофическим, а в комментариях игроки наперебой предрекают проекту судьбу Foamstars или XDefiant — быстрый старт и столь же стремительное исчезновение.

Тем не менее, часть аналитиков считает, что реакция сообщества чрезмерна. Проблема может быть не столько в самой игре, сколько в контексте её показа. Highguard выглядит как вполне добротный сетевой шутер, но в роли «последнего слова» всей церемонии он оказался абсолютно неуместен. Если бы анонс прозвучал в середине шоу, игра, вероятно, прошла бы без скандала и была воспринята куда спокойнее.

В итоге Highguard стала заложником завышенных ожиданий и удобным объектом для разочарования аудитории, ждавшей легендарный анонс. До релиза остаётся больше месяца, но разработчикам уже сейчас предстоит тяжёлая борьба за доверие игроков. Рынок PvP-игр перенасыщен, а стартовать с репутацией «очередного ненужного сервиса» — серьёзный вызов, который потребует от команды реальных аргументов, а не громких обещаний.