"Второй Concord": финальный анонс TGA 2025 обернулся негативной реакцией пользователей в сторону Highguard

The Game Awards 2025 запомнилась не только громкими победами, но и одним из самых спорных анонсов церемонии. Финальную премьеру Джефф Кили подал так, будто зрителей ждёт нечто эпохальное — многие до последнего надеялись увидеть The Elder Scrolls 6. Однако вместо долгожданной RPG на экране появился Highguard, сетевая PvP-игра, и настроение публики резко изменилось.
Практически сразу после показа интернет захлестнула волна негатива. Пользователи соцсетей и форумов окрестили Highguard «вторым Concord» — сравнением, от которого сложно отмыться. Concord от Sony стал одним из самых громких провалов последних лет, а его серверы были закрыты вскоре после запуска. Под официальным трейлером Highguard соотношение дизлайков к лайкам оказалось катастрофическим, а в комментариях игроки наперебой предрекают проекту судьбу Foamstars или XDefiant — быстрый старт и столь же стремительное исчезновение.
Тем не менее, часть аналитиков считает, что реакция сообщества чрезмерна. Проблема может быть не столько в самой игре, сколько в контексте её показа. Highguard выглядит как вполне добротный сетевой шутер, но в роли «последнего слова» всей церемонии он оказался абсолютно неуместен. Если бы анонс прозвучал в середине шоу, игра, вероятно, прошла бы без скандала и была воспринята куда спокойнее.
В итоге Highguard стала заложником завышенных ожиданий и удобным объектом для разочарования аудитории, ждавшей легендарный анонс. До релиза остаётся больше месяца, но разработчикам уже сейчас предстоит тяжёлая борьба за доверие игроков. Рынок PvP-игр перенасыщен, а стартовать с репутацией «очередного ненужного сервиса» — серьёзный вызов, который потребует от команды реальных аргументов, а не громких обещаний.
Можно уже закрывать игру.
Я не согласен с таким сильным негодованием к этой игре. Из fpp хирошутеров у нас есть только устаревший овервотч, я считаю что эта игра может выйти достойным конкурентом
Кстати я хуй знает где люди увидели такое сходство с высером под названием конкорд. Персонажи нормальные, магия ( абилки ) Не такие уж радужно-блевотные.
Люди конкретно так зажрались, засирают любую игру до её выхода.
Мнение надо формировать на релизе ( Она еще и бесплатная )
То есть из-за того, что это поделие гумно мы не должны его критиковать потому что всё остальное ни чуть не лучше? Пока есть такие потребители, изменений в игропроме ждать не стоит.
Надо отредактировать картинку: Марафон будет Конкордом 3
его тихо прикроют как и Фейлгейм$
Нет. Они уже анонсировали выход в марте, а там можно будет и проваливаться.
мешанина какаято то это начинается как Darksiders 2 покатушки на лошадке то потом какаято дичь и оказывается это какаято мобо хня а не борда в средневековье
Да если бы второй. Их уже больше десятка.