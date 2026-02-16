Журналист Антон Логвинов призвал мировые правительства ограничить свободу слова недовольным Highguard

Известный российский блогер и обзорщик Антон Логвинов жёстко прошёлся по стримеру Asmongold и игровому комьюнити, обвинив в перешедшем все границы зазнайстве и токсичном поведении. По словам Логвинова, игровое сообщество окончательно «потеряло берега»: радуются уничтожению игр, которые им не понравились. В этот раз от Асмонголда досталось бесплатному герой-шутеру Highguard — игру, по мнению Антона, «замочили на ровном месте», даже не играя.

Так же Антон в комментариях к своему посту в Telegram призвал властей жёстко регулировать свободу слова и недовольства тех, кому игра не понравилась, так как, по мнению Логвинова они совершают «преступление». Он прогнозирует, что такое поведение рано или поздно «допрыгается» до серьёзных последствий, а игровое комьюнити уже «отупело до восторженного согласия» с подобной травлей.

Highguard тем временем уже считается одним из главных флопов и провалов 2026 года: онлайн шутера рухнул с 97 тысяч до 1,7 тысячи всего за 2 недели после релиза.