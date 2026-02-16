Журналист Антон Логвинов призвал мировые правительства ограничить свободу слова недовольным Highguard

Известный российский блогер и обзорщик Антон Логвинов жёстко прошёлся по стримеру Asmongold и игровому комьюнити, обвинив в перешедшем все границы зазнайстве и токсичном поведении. По словам Логвинова, игровое сообщество окончательно «потеряло берега»: радуются уничтожению игр, которые им не понравились. В этот раз от Асмонголда досталось бесплатному герой-шутеру Highguard — игру, по мнению Антона, «замочили на ровном месте», даже не играя.
Так же Антон в комментариях к своему посту в Telegram призвал властей жёстко регулировать свободу слова и недовольства тех, кому игра не понравилась, так как, по мнению Логвинова они совершают «преступление». Он прогнозирует, что такое поведение рано или поздно «допрыгается» до серьёзных последствий, а игровое комьюнити уже «отупело до восторженного согласия» с подобной травлей.
Highguard тем временем уже считается одним из главных флопов и провалов 2026 года: онлайн шутера рухнул с 97 тысяч до 1,7 тысячи всего за 2 недели после релиза.
Игроманов нужно вообще принудительно лечить в стационаре. Это такая же зависимость как и наркотики с алкоголем. Причем если последние хоть как-то контролируются, то игры используют совсем молодые дети, которые не понимают ничего и превращаются в обезумевших зависимых маргиналов. То, что говорит Антон это отчасти верно, но это должно распространяться на все игры, а не на какие-то конкретные.
Давай не будем мух с котлетами мешать. Зависимость от чего либо и просто увлечение играми это вообще разные вещи. И когда разработчик с гордым видом высерает какой-то кал с ценником 70 баксов, а игроки топят его в низких оценках это вполне справедливо. За нынешний прайс игроки вправе требовать качество. А терпильные калоеды, которые постоянно говорят что-то типа: "модами поправят" пусть и дальше едят экскременты за свои деньги. Разрабы и так охренели в край. Не все, конечно, но многие.
Эта игра вроде за 0$
Журналюги больше не имеют ключевое влияние на репутацию игр - глотай, сучка и не истери. Игроки говорят своё слово.
Херовые игры надо топить, лживые компании и безмозглое руководство надо топить. Снисхождение - удел журнализов с хорошо разработанным и смазанным "профессиональным мнением".
Понятное дело, гнобить игру имеет право только журналист, если ему не занесли чемодан
А ему заносят? Ща большая часть новинок даже не продается в рф официально, неужели кто то еще и обзоры проплачивает журналюгам. 🤔
Помню как этот дегрод обвинял людей в том что они затравили бедных разработчиков Cyberpunk и Battlefield 2042. То есть игроки виноваты в том, что Battlefield 2042 вышел дерьмовым и его надо чинить. Совсем уже кукухой едет со своими верхними интернетами.
Всегда нравился подобный подход у защитников разработчиков, которые выпустили забагованный или неиграбельный калл.
Чисто на себя проецирую, если бы я свою работу сделал с ошибками, ну бывает, хата сгорела слегка. Но ведь не целиком, всего лишь чуть-чуть. Ну зачем травить за это и хейтить. Я приду через недели две доделаю. Ну да, вы уже заплатили всю сумму, но вы и меня поймите, я же старался. Подождите две недели я доделаю часть, а через еще две недели еще одну часть доделаю. А через пол года может быть у вас вообще все будет работать хорошо, если мне не надоест приходить.
