Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.3 77 оценок

Журналист Антон Логвинов призвал мировые правительства ограничить свободу слова недовольным Highguard

BENDJI BENDJI

Известный российский блогер и обзорщик Антон Логвинов жёстко прошёлся по стримеру Asmongold и игровому комьюнити, обвинив в перешедшем все границы зазнайстве и токсичном поведении. По словам Логвинова, игровое сообщество окончательно «потеряло берега»: радуются уничтожению игр, которые им не понравились. В этот раз от Асмонголда досталось бесплатному герой-шутеру Highguard — игру, по мнению Антона, «замочили на ровном месте», даже не играя.

+ ещё 1 картинка

Так же Антон в комментариях к своему посту в Telegram призвал властей жёстко регулировать свободу слова и недовольства тех, кому игра не понравилась, так как, по мнению Логвинова они совершают «преступление». Он прогнозирует, что такое поведение рано или поздно «допрыгается» до серьёзных последствий, а игровое комьюнити уже «отупело до восторженного согласия» с подобной травлей.

Highguard тем временем уже считается одним из главных флопов и провалов 2026 года: онлайн шутера рухнул с 97 тысяч до 1,7 тысячи всего за 2 недели после релиза.

Источник  
Комментарии:  36
KoreanLoki

Игроманов нужно вообще принудительно лечить в стационаре. Это такая же зависимость как и наркотики с алкоголем. Причем если последние хоть как-то контролируются, то игры используют совсем молодые дети, которые не понимают ничего и превращаются в обезумевших зависимых маргиналов. То, что говорит Антон это отчасти верно, но это должно распространяться на все игры, а не на какие-то конкретные.

24
ОгурчикЮрец

Скажи что ты пошутил.

Ну да есть прямо заядлые задры. Ну сравнивать с нариками и алкашами.

Сколько игроков за год, убивает людей или умирают от игромании.

Ты случайно не подписан на этого (журналиста).

Или ты так же считаешь, что игра по настоящему, крутая.

7
Евгений Кондратенко

Давай не будем мух с котлетами мешать. Зависимость от чего либо и просто увлечение играми это вообще разные вещи. И когда разработчик с гордым видом высерает какой-то кал с ценником 70 баксов, а игроки топят его в низких оценках это вполне справедливо. За нынешний прайс игроки вправе требовать качество. А терпильные калоеды, которые постоянно говорят что-то типа: "модами поправят" пусть и дальше едят экскременты за свои деньги. Разрабы и так охренели в край. Не все, конечно, но многие.

6
Mr.DOOM Евгений Кондратенко

Эта игра вроде за 0$

1
CheckDevNull
Журналист Антон Логвинов призвал правительства ограничить свободу слова недовольным Highguard.

Кажется, мы нашли того человека, который с надеждой до сих пор запускает Concord :DDDD :

"Кто ты, воин?" Какой-то игрок до сих пор время от времени запускает мертвый шутер Concord
16
ОгурчикЮрец

Оо блин, отец не продажных обзоров заговорил. :D

Просто не верю, что человек может такое написать. Решил проверить, нашёл тг и это ужас. Там не только он такой, там и комментаторы его...... Это просто что-то с чем-то. Я думал что нет на столько одбитых. Он там даже не оставил не одного, негативного смайлика в тг.

Это же какие блин бывают кадры, ужас полный.

Он ещё на асмогодьда (ну или как там правильно имя) загоняет, он ещё так ему чуть ли не угрожает.

Он и про старварс оутласт говорит, что игра крутой была.

Вот же мозг жиром заплыл.

(хотел в тг пару кадрам написать, они что серьёзно это писали, ну там заявку надо подавать в тг, так что в мусорку его)

9
erkins007

Да он и идейно повесточку поддерживает

3
Johnny Rotten

Да это обычная либераха, он бы и л*бт я думаю поддерживал если бы не наши законы.

2
ant 36436
игру, по мнению Антона, «замочили на ровном месте», даже не играя.

И правильно сделали, такое не должно существовать даже в теории.

8
Аристов--Черный

Журналюги больше не имеют ключевое влияние на репутацию игр - глотай, сучка и не истери. Игроки говорят своё слово.

Херовые игры надо топить, лживые компании и безмозглое руководство надо топить. Снисхождение - удел журнализов с хорошо разработанным и смазанным "профессиональным мнением".

6
Neko-Aheron

Может его тоже начать гнобить то расп**** он шибко

4
Александр Ясенев

Понятное дело, гнобить игру имеет право только журналист, если ему не занесли чемодан

4
Sova Aleykum

А ему заносят? Ща большая часть новинок даже не продается в рф официально, неужели кто то еще и обзоры проплачивает журналюгам. 🤔

Евгений Кондратенко

Помню как этот дегрод обвинял людей в том что они затравили бедных разработчиков Cyberpunk и Battlefield 2042. То есть игроки виноваты в том, что Battlefield 2042 вышел дерьмовым и его надо чинить. Совсем уже кукухой едет со своими верхними интернетами.

3
Beckinsale

Всегда нравился подобный подход у защитников разработчиков, которые выпустили забагованный или неиграбельный калл.

Чисто на себя проецирую, если бы я свою работу сделал с ошибками, ну бывает, хата сгорела слегка. Но ведь не целиком, всего лишь чуть-чуть. Ну зачем травить за это и хейтить. Я приду через недели две доделаю. Ну да, вы уже заплатили всю сумму, но вы и меня поймите, я же старался. Подождите две недели я доделаю часть, а через еще две недели еще одну часть доделаю. А через пол года может быть у вас вообще все будет работать хорошо, если мне не надоест приходить.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Это только на пегаче новость?

2
ОгурчикЮрец

Ну в тг есть у него такое. Просто ни кто не хочет, наверно в это вляпатся.

На пг просто самые смелые у нас. Готовы нырять в это. :D

2
МАХАН МАХАНОВИЧ ОгурчикЮрец

На пегаче и хуже было, но зачем из этого новость лепить, не ясно, хуета

Vetrjak

Ну уж точно не Логвинову что-то говорить.

2
