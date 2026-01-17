Журналист сообщает, что создатели Highguard не платили за то, чтобы трейлер стал закрывающим The Game Awards 2025

Недавно всплыла удивительная информация о Highguard, предполагающая, что Wildlight Entertainment, возможно, обеспечила себе самое престижное место на прошедшей в прошлом месяце церемонии The Game Awards, не заплатив никаких дополнительных сборов.

Игра-сервис, разработанная бывшим создателем Apex Legends, подверглась критике после того, как была объявлена ​​​​грандиозным финалом мероприятия, заняв традиционный слот «ещё кое-что», представленный Джеффом Кили.

Теперь журналист Пол Тасси из Forbes заявил, что, вопреки мнению большей части сообщества, Wildlight не платила дополнительных сборов за завершение мероприятия. По его словам, решение о том, чтобы Highguard выступил в качестве заключительного номера, было принято исключительно организаторами The Game Awards.

Я узнал, что создатели Highguard на самом деле не платили за место в конце The Game Awards. Это было решение самих организаторов мероприятия.

С момента анонса Wildlight Entertainment хранит полное молчание о проекте. Релиз игры запланирован на ближайшие дни, 26 января 2026 года, но с момента мероприятия не было получено никакой новой информации, трейлеров или обновлений. Эта ситуация подпитывает предположения о возможной задержке релиза, особенно после первоначального негативного приёма.

Тот факт, что Highguard заняла заключительный слот мероприятия без дополнительных затрат, также поднимает вопросы о кураторстве The Game Awards. После таких крупных анонсов, как Divinity и Tomb Raider, многие задаются вопросом, почему Джефф Кили выбрал игру с явно меньшей привлекательностью для завершения вечера. Некоторые даже утверждают, что это решение могло нанести больше вреда, чем пользы имиджу игры.

Теперь нам остаётся только ждать выхода Highguard, запланированного на 26 января 2026 года, с версиями для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.