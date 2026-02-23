В Steam вышла демоверсия ролевой игры на выживание Highreach

Независимая студия VestGames объявила о выходе демонстрационной версии своего нового проекта Highreach. Это ролевая игра на выживание в открытом мире, которая уже доступна для ознакомления в сервисе Steam. Разработчики предлагают геймерам опробовать базовые механики, заняться строительством и оценить визуальный стиль до официального выхода проекта в ранний доступ, запланированного на первый квартал 2026 года.

Действие Highreach разворачивается на некогда великом континенте, который был разрушен неизвестным катаклизмом и превратился в архипелаг парящих в небе островов. Главным средством передвижения выступает настраиваемый воздушный корабль. Игрокам предстоит использовать его как летающую мобильную базу для исследования процедурно сгенерированного мира, поиска ресурсов и перемещения между разнообразными биомами. Каждая зона предлагает свои уникальные испытания, динамично меняющуюся погоду и загадки древней магии.

Важной частью игрового процесса является возведение наземных лагерей и спасение выживших. Найденные персонажи обладают собственными сюжетными линиями и помогают автоматизировать быт. Игрок может назначать их на различные должности, делая из них лесорубов, шахтеров или поваров. Развитие поселения требует постоянного управления ресурсами и заботы о комфорте новых жителей. Проект поддерживает кооперативный режим, позволяющий объединяться в группы до пяти человек с автоматической адаптацией сложности под размер команды.

Боевая система включает использование холодного и стрелкового оружия, а также магических умений с возможностью уклонений и блокирования ударов. Авторы отмечают, что полная версия получит завершенную историю, новые навыки, дополнительные технологии для кораблей и расширенную систему прогрессии. Студия VestGames планирует развивать игру при тесном взаимодействии с сообществом, а период пребывания проекта в раннем доступе составит приблизительно два года. Загрузить демоверсию можно уже сейчас на официальной странице игры.