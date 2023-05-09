В мае на ПК выйдет необычный хоррор на выживание The Highrise, действия которого разворачиваются в небоскребе

Независимые разработчики из студии Hatch Co. Ltd уже в этом месяце будут готовы выпустить свой дебютный проект — The Highrise. Несмотря на то, что это первая игра небольшой инди-команды The Highrise подкупает своей необычной задумкой. Проект представляет собой хоррор с видом от первого лица и элементами выживания, его основным местом действия станет огромным небоскреб наполненный монстрами.
The Highrise представляет постапокалиптичный мир, где планета была захвачена враждебными инопланетянами. Человечество вынуждено скрываться в немногочисленных небоскребах, где можно найти пропитание и защититься от пришельцев. Игрокам предстоит исследовать многочисленные этажи в поисках полезных ресурсов, инструментов и оружия. Вам нужно будет постоянно следить за благополучием персонажа, а вместе с этим противостоять опасным монстрам.
Релиз The Highrise запланирован на 29 мая для ПК в рамках раннего доступа Steam.
Задумка очень прикольная, но топорный геймплей убивает всё желание даже запустить данную игру.
Естественно, сразу есть мысли по поводу развития: когда закончится пропитание, искать пути решения, чтобы добраться до следующего небоскрёба, но опять же, геймплей, анимации и физика напрочь портят впечатления.
На от он и ранний доступ.
Spec Ops напомнило..
скрываться в небоскребах - где можно найти пропитание - ясно,понятно у разрабов с логикой беда,так же как и с игрой судя по видео