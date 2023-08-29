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Highrise City 24.03.2022
6.6 21 оценка

Градостроительный симулятор Highrise City покинет ранний доступ уже на следующей неделе

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monk70
Новости

Амбициозный градостроительный симулятор Highrise City уже два года находится в раннем доступе на ПК. Как объявили издатель Deck13 и студия разработки FourExo Entertainment, этап раннего доступа завершится уже на следующей неделе. 4 сентября 2023 года выйдет обновление до версии 1.0. Полная версия будет доступна в Steam и GOG.

Highrise City представляет собой сочетание классического градостроительства и сложной экономической системы. Игра также предлагает сложный игровой процесс. Вот обзор особенностей:

  • Города с населением до миллиона жителей
  • 5 классов населения
  • 50 различных ресурсов
  • До 30 000 зданий в городе
  • До 5000 автомобилей в сцене (в городе моделируется до 20 000 автомобилей)
  • До 20 000 пешеходов на сцену (в городе одновременно моделируется до 1 миллиона)
  • Города площадью до 194 км².
  • Регулируемый уровень сложности с помощью различных ползунков
  • Улучшайте свой город с помощью законов и исследований в области новых технологий.
  • Торговля ресурсами с другими городами
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Rey Harley

Неплохо, может у Скайлайна появится конкурент, пускай и слабый, а то его уже видеть не могу. Все надеюсь что выпустят новый Сим Сити, но увы, его нет даже в стадии проекта

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Папел

По графике это сим сити 2013, по геймплею - первый ситис 6 лет назад. Он не вывезет даже первую часть с модами, не говоря уже о шедевре, который будет через 8 недель у нас. А еще там русского нет. СЛОЖНА

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Rey Harley Папел

Ну если тебе нравится играть в одно и тоже, можешь продолжать играть в одни и те же игры. Пускай Скайлан выпускает новую часть и продает дополнения с эко-постройками

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