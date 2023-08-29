Градостроительный симулятор Highrise City покинет ранний доступ уже на следующей неделе

Амбициозный градостроительный симулятор Highrise City уже два года находится в раннем доступе на ПК. Как объявили издатель Deck13 и студия разработки FourExo Entertainment, этап раннего доступа завершится уже на следующей неделе. 4 сентября 2023 года выйдет обновление до версии 1.0. Полная версия будет доступна в Steam и GOG.
Highrise City представляет собой сочетание классического градостроительства и сложной экономической системы. Игра также предлагает сложный игровой процесс. Вот обзор особенностей:
- Города с населением до миллиона жителей
- 5 классов населения
- 50 различных ресурсов
- До 30 000 зданий в городе
- До 5000 автомобилей в сцене (в городе моделируется до 20 000 автомобилей)
- До 20 000 пешеходов на сцену (в городе одновременно моделируется до 1 миллиона)
- Города площадью до 194 км².
- Регулируемый уровень сложности с помощью различных ползунков
- Улучшайте свой город с помощью законов и исследований в области новых технологий.
- Торговля ресурсами с другими городами
Неплохо, может у Скайлайна появится конкурент, пускай и слабый, а то его уже видеть не могу. Все надеюсь что выпустят новый Сим Сити, но увы, его нет даже в стадии проекта
По графике это сим сити 2013, по геймплею - первый ситис 6 лет назад. Он не вывезет даже первую часть с модами, не говоря уже о шедевре, который будет через 8 недель у нас. А еще там русского нет. СЛОЖНА
Ну если тебе нравится играть в одно и тоже, можешь продолжать играть в одни и те же игры. Пускай Скайлан выпускает новую часть и продает дополнения с эко-постройками