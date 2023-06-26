Анонсирован симулятор дорожного патруля Highway Patrol Simulator ©

Патрулируйте магистрали, останавливайте движение и удивляйте преступников своими навыками. Сотрудничайте со своей полицейской собакой и ведите переговоры на грани закона, чтобы построить карьеру в дорожном патруле, о которой вы всегда мечтали. От простого сотрудника правоохранительных органов до начальника ГИБДД, теперь все под вашим контролем благодаря Highway Patrol Simulator.

Пришло время восстановить справедливость на Шоссе 66. Станьте офицером дорожной полиции, останавливайте движение и ловите преступников с поличным. Вместе со своим верным полицейским псом поддержание порядка на дорогах станет еще эффективнее. Поднимайтесь по служебной лестнице, открывая новые возможности и испытания. От обычного патруля до начальника дорожной полиции — вам решать, как далеко могут зайти ваши амбиции.

Станьте настоящим блюстителем закона, проводя дотошные остановки транспорта. Анализируйте поведение водителей на ходу и останавливайте подозрительные автомобили. Проверяйте документы, проводите допросы и осматривайте остановившееся транспортное средство. Вопрос безопасности дорожного движения в ваших руках. Каждое ваше решение имеет значение.