Hillthorn выйдет в ноябре 2026 года - мрачный карточный детектив заставит искать пропавшего ребёнка по уликам

Издатель Raw Fury и разработчик Fool Moon представили Hillthorn — необычный карточный детектив, в котором игроку предстоит найти пропавшего ребёнка, полагаясь на логику, интуицию и найденные улики. Игра выйдет на ПК через Steam и мобильных устройствах через Google Play и Apple App Store в ноябре 2026 года. Демоверсия уже доступна.

События Hillthorn развернутся в загадочном горном регионе, куда главный герой отправляется на поиски пропавшего ребёнка. Местные жители неохотно разговаривают с чужаком, поэтому важную информацию придётся добывать самостоятельно, внимательно изучая окружающий мир и собранные сведения.

Основу расследования составят карты «Подсказки». Через них игра раскрывает детали происходящего: карты можно изучать, а некоторые из них позволяют взаимодействовать с различными элементами расследования. Сопоставляя найденные сведения, игроку предстоит постепенно восстановить картину исчезновения.

При этом на расследование отведено ограниченное время. Зацепок будет много, но проверить каждую из них не получится, поэтому придётся самостоятельно решать, какие следы действительно заслуживают внимания.

Hillthorn станет ещё одним мрачным детективным проектом в линейке Raw Fury, где уже есть Blue Prince и The Seance of Blake Manor. В отличие от традиционных детективов, игра делает ставку на расследование без привычного упора на диалоги, превращая поиск истины в работу с уликами и логическими связями.