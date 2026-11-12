Загадочное исчезновение и ужасы Лавкрафта - детективная головоломка Hillthorn вышла на PC и консолях

Студии Fool Moon и Finnegan Motors представили релизный трейлер Hillthorn — мрачного детективного приключения с головоломками, вдохновлённого произведениями Говарда Лавкрафта. Игра уже доступна на PC, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

В центре сюжета оказывается расследователь, которому предстоит раскрыть обстоятельства загадочного исчезновения. Однако времени на поиски истины крайне мало, а само дело постепенно превращается в путешествие по миру, наполненному тревожными тайнами.

Главная особенность Hillthorn — повествование без единого произнесённого слова. Историю игрокам придётся восстанавливать самостоятельно, внимательно изучая окружение, замечая детали и решая головоломки.

Релизный трейлер демонстрирует мрачную атмосферу приключения, в котором привычное детективное расследование переплетается с мотивами лавкрафтовского ужаса.