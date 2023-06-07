Грядущий кооперативный хоррор Hired 2 Die получил демоверсию в Steam ©

Студия Electric Monkeys, занимающаяся разработкой кооперативного хоррора Hired 2 Die, сообщила о выходе демоверсии своего детища. На данный момент любой желающий может загрузить "демку" дабы ознакомиться с небольшим набором функций и контента, дабы понять, стоит ли ждать проект или же просто пройти мимо.

Касаемо самого Hired 2 Die, авторы описывают его как хоррор, в который можно играть в одиночку и в кооперативе. Причем оба режима будет кардинально отличаться по атмосфере. Главная же задача - выжить. Получив таинственный заказ, игрок попадает в весьма жуткое и опасное место, где его ожидают простые головоломки и монстры. Однако не думайте, что вам придется от них постоянно прятаться, превращая игровой процесс в скучный стелс, так как персонажу будет доступно различное вооружение для обороны или даже охоты на этих монстров.

По заявлению Electric Monkeys, официальный релиз Hired 2 Die запланирован на третий квартал этого года для ПК.