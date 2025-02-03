Анонсирована HistoriCity: Florence, основанная на миссиях градостроительная игра на выживание и симулятор колонии

Инди-разработчик игр Stratagem Interactive представил HistoriCity: Florence, основанную на миссиях градостроительную игру на выживание и симулятор колонии, в которой игрокам предстоит восстановить Флоренцию эпохи Возрождения после Черной чумы.

Стройте знаковые достопримечательности, такие как Флорентийский собор, нанимайте известных мастеров, таких как Микеланджело, и находите культурные реликвии, такие как останки Святого Зиновия, все это для того, чтобы разблокировать мощные способности и возродить ваш город. Испытайте поворотные моменты в истории, такие как Костер тщеславия, с помощью всеобъемлющего и разветвленного набора сюжетных миссий.

Удовлетворяйте сложные и разнообразные потребности ваших граждан, чтобы достичь наивысшего уровня жилья, стратегически планируя районы, чтобы максимизировать плотность населения и разблокировать самые преобразующие улучшения. Преодолейте повторяющиеся проблемы выживания, такие как засуха, которая уничтожает урожай. Управляйте своей экономикой и создавайте эффективные производственные цепочки, чтобы перерабатывать сырье в ценные товары для потребления или торговли.

Легко управляйте своей рабочей силой с помощью интуитивно понятных рабочих колес, свободно размещайте сооружения, даже до того, как у вас появятся ресурсы для их завершения, и оставайтесь погруженными с помощью гладкого минималистичного пользовательского интерфейса, тонких подсказок и четких целей миссий, которые мягко проведут вас по механике.

Наслаждайтесь расслабляющим саундтреком настоящих итальянских композиций эпохи Возрождения для лютни, искусно исполненных известной лютнисткой эпохи Возрождения Элизабет Паллетт.

HistoriCity: Florence выйдет в раннем доступе Steam в 2025 году, но заинтересованные фанаты могут опробовать играбельную демоверсию HistoriCity: Florence в Steam уже сейчас.