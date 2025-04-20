В сети появился альфа-билд игры Hitman, который IO Interactive создала задолго до официального релиза

Сегодня неожиданная находка всколыхнула сообщество поклонников Hitman: в интернете всплыл альфа-билд под названием Hitman: Silent War — ранняя версия Hitman (2016), датируемая более чем на 14 месяцев раньше официального релиза стелс-игры. Судя по утекшим материалам, перед нами полноценная сборка, в которой уже тогда можно было исследовать знаменитую карту Сапиенцы.

Среди главных отличий — переработанный облик второстепенных NPC, альтернативные анимации и механики, а также вырезанные возможности, такие как скрытая контрабанда оружия в ящиках, которые несли NPC.

На кадрах, появившихся в сети, заметно, что некоторые элементы окружения выглядели грубее и менее проработанными, однако уже тогда Сапиенца демонстрировала внушительный уровень детализации и логики поведения окружающих. Внешность Агента 47, его интерфейс, а также размещение интерактивных объектов существенно отличались от релизной версии. Отдельное внимание вызывает упрощённая карта, на которой отсутствуют привычные маркеры миссий.

Удивительно, что столь ранний билд содержал не только локацию Сапиенца, но и зачатки будущих миссий в Марракеше и Хоккайдо, а также заимствованные анимации и механики из Hitman: Absolution, включая узнаваемую пластику движения и работу с укрытиями.

Судя по видео, билд полностью играбелен, и в нём уже реализованы ключевые игровые системы. Это редкая возможность взглянуть на внутреннюю кухню разработки, увидеть, какие элементы были отброшены, переработаны или сохранены в релизной версии. Подобные утечки — редкость, особенно когда речь идёт о столь ранних и при этом проработанных сборках.

Пока IO Interactive не давала официальных комментариев, но интерес сообщества уже привёл к появлению десятков разборов и обсуждений, касающихся эволюции геймплея, архитектуры уровней и креативных решений, принятых на этапе прототипирования.