Актер Дэвид Бейтсон, озвучивающий Агента 47, признался, какая часть Hitman ему нравится больше всего

Когда человек, олицетворяющий Агента 47 на протяжении четверти века, говорит о своей любимой части Hitman, его мнение трудно проигнорировать. Однако Дэвид Бейтсон удивил поклонников, выбрав в качестве любимой не культовую Blood Money или недавнюю World of Assassination, а именно Hitman: Absolution — одну из самых неоднозначных игр серии.

В интервью с командой Fall Damage Бейтсон признался, что Absolution занимает особое место в его сердце. И пусть фанаты нередко критикуют эту часть за отход от классического геймплея в сторону кинематографичности и экшена, актер видит в этом ее силу. Именно благодаря постановочному сюжету и более глубокому драматизму он смог раскрыться как настоящий артист:

«Лично я люблю Absolution, одну из моих любимых игр всех времен, потому что как актер я смог проявить настоящее актерское мастерство», — признался Бейтсон.

Hitman: Absolution действительно выбивается из общего тона серии. Вместо привычных песочниц с открытыми убийствами игра сделала акцент на линейные миссии, сюжет и эмоциональные сцены. Для одних — это была попытка «угнаться за модой», для других — интересный эксперимент. Но для Бейтсона — это шанс выйти за рамки привычного образа холодного киллера и показать глубину персонажа.

Актер также отметил, что Absolution имеет для него личное значение. Во время разработки студия едва не заменила его на другого актера — кузена Тома Круза. Но бурная реакция сообщества вернула Бейтсона в образ 47-го, и Absolution стала его своеобразным триумфальным возвращением.

Спорный выбор? Возможно. Но искренность и привязанность Бейтсона к Hitman: Absolution напоминают: за каждой игрой стоят не только коды и механики, но и люди, вкладывающие в них душу.