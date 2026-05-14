Для Hitman: Absolution на iOS и Android вышло обновление с режимом "Контракты"

Компания Feral Interactive сегодня выпустила бесплатное обновление для Hitman: Absolution на iOS и Android, добавив в мобильные версии игры режим создания заданий игроками — «Контракты».

В режиме «Контракты» игроки создают собственные задания на убийство, выбирая до трёх целей в любой из богатых на цели локаций игры. После того, как они устранят их в своем фирменном стиле, они могут опубликовать свой контракт онлайн, чтобы другие могли бросить им вызов. Используемое оружие и маскировка определяют стандарты контракта, а выполнение бонусных условий, таких как сокрытие тел и избегание обнаружения, увеличит их счёт.

Право похвастаться своими достижениями можно в онлайн-таблицах лидеров для отдельных контрактов, а также в более широком рейтинге, отслеживающем самых смертоносных и богатых убийц мира. Если игроки хотят получить полную выплату по контракту — на которую они могут разблокировать новое оружие и маскировку для использования в своих собственных контрактах — им нужно будет показать результаты, сравнимые или превосходящие результаты создателя.

Также доступен регулярно обновляемый список рекомендуемых контрактов, включающий как контракты, разработанные командой Feral Interactive, так и задания, созданные игроками, которые выделяются своими оригинальными или сложными подходами. Игроки также могут приглашать своих друзей на ограниченные по времени соревнования, чтобы узнать, кто лучше всех выполнит конкретный контракт за отведённое время.

Бесплатное обновление «Контракты» для Hitman: Absolution на Nintendo Switch выйдет в ближайшее время.