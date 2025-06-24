Глава IO Interactive назвал траты на разработку Hitman: Absolution "пустым выбрасыванием денег в мусорку"

IO Interactive признала, что разработка Hitman: Absolution обходилась студии очень дорого и подтвердила Live-Service модель 007: First Light в духе трилогии Hitman.
Глава студии Хаккан Абрак называет траты на Absolution «выбрасыванием в мусорку», так как студии пришлось заново делать геймплейный прототип и многие другие элементы.
Как такового фундамента у игры не было и многие идеи выбрасывались на помойку.
На тот момент у IO вообще впринципе не было никакого виденья проекта, что еще сильнее вбивало крышку в гроб студии в долгосрочной перспективе.
После Absolution, IO окончательно решила, что будет делать свои проекты с учетом использования наработок в будущих итерациях, что и вылилось в целую трилогию Hitman, которая планировалось еще 13-14 лет назад.
И как оказалось, с каждым сезоном, студия удешевляла производство, а качество только росло.
Если первый Hitman стоил 100 миллионов долларов, то третий — уже 20. При этом, это самая высокооцененная игра трилогии.
Абрак также подтвердил, что 007: First Light пойдет по похожим стопам.
«Очевидно, что в 007: First Light идут большие инвестиции. Это более дорогой и амбициозный продукт, но то, как мы его строим, то это идет в долговечность... если бы мы смотрели на то же продолжение так что, кто знает? В IO у нас есть действительно хороший способ попытаться быть эффективными. Это чрезвычайно важно для нас».
лучшая часть серии как по мне - а потом создали какую то унылую онлайн шляпу с указанными метками типа "Глубокий сюжет" - ага .. Да и сейчас глянул - у абсолюшена рейтинг выше..
Они сделали Хитман которым он должен быть, вариативную песочницу про устранение целей множеством способов, а именно симулятор киллера. Абсолюшен же был банальным стелс экшеном с коридорными локациями.
Абсолюшн - это отличнейшая игра серии была, отличное продолжение с отличными персонажами, сюжетом, графикой и геймплеем! Все, что было после - просто порожняк, который даже бесплатно невозможно и неинтересно было играть! Просто аля Контракты.
Абсолюшн всетки хорошая игра, похожа на добротный боевик с элементами социального стелса. Да и как по мне неплохо раскрыт характер 47го.
Лошарой его там сделали, до сих пор помню, как он пытался струной в заставке задушить амбала :) а тот вместе с мафиози не стал убивать Хитмэна, отмудохал и вроде закопал....... боевичок категории B, мстяяяя бессмысленная
Камунити отнесётся к высказыванию об absolution негативно это точно, и этот Хикан Бурак скажет, что его не так поняли. Какая бы не была absolution по сравнению с бладмани, но то была полноценная игра - купил и получил сразу всё. Абсолюшин игралась не как хитман, а как боевичок, но классный с классными персонажами, советую абсолюшн кто не играл. А тут выходит, что бонд планируется как обрубочек от игры, а дальше будут глядеть на продажи и выпускать по главам. Да и какое кому дело, что там им дорого или дёшево - планируйте продажи, затем бюджет, вписывайтесь в бюджет, продавайте - так все делают. Хитрожопый нытик какой-то этот Хикан, несите нового.
с крайней трилогией они вообще какую кашу сотворили - ща глянул , оказывается трилогии уже нет - теперь есть просто делюкс версия за 100 евро , маразм.
так это и не трилогия - это одна игра выпускаемая главами/сериями - там одна графика, одни возможности, т.е. это не три разные игры, они продавали паки с главами с названиями 1,2,3. Модель лайвсервиса последнего хитмана - это циганщина. И сам последний хитман это трэш. Я прошёл оригинальные 2,3 на пс2 и абсолюшн на пеке, а диск с бладмани задрочил до дыр на пс2 - и скажу что от старых хитманов в новом нет ничего, это не то совсем. Джаспера Кида нету а сам новый 47 выглядит как дриииищ.
То ли дело создавать локации и пичкать одними и теми же персонажами, которых надо устранить - ГЕЙМПЛЕЙ ВО. Hitman Absolution хотя бы давал ответы на сюжетные вопрос, и был чертовски хорош (вспомните блин монашек ёпрст)
Намеренно растянут и будут пытаться завлечь
И попилят на сезоны?
Помню на релизе она мне вполне зашла, но пройдя игру в том году я понял, что это реально не хитман, а нечто странное. Ведь если мы переодевались в одежду условной группировки, то буквально все кто в ней находятся начинают нас подозревать. Это буквально не вяжется с обыкновенной логикой самой серии и просто логикой т.к. не может букавльно каждый человек всегда знать всех в лицо.
Так всегда так было, когда переодевшись в копа, другие копы начинали тебя подозревать, а переодевшись в официанта, копам на тебя становилось пофиг. Я сейчас как раз кровавые бабки перепрохожу, а до этого контракты.
Нет, если ты переодеваешься в мента, то менты на тебя просто косятся и не более того пока ты не совершишь какие-то провокационные действия, в абсолюшен же тебя тупо палят потому, что ты уже переоделся.
Там прямо в начале говорится, что нпс рано или поздно разглядят тебя под любой маскировкой если ты будешь перед ними слишком долго маячить.
это была необходимая ступень, проба пера в кинематографичность. без наработок и технологий, которые там обкатали, не было бы и всей этой хваленой трилогии. это не мусорка, а фундамент, который они сами же тогда и заложили, просто не с той стороны посмотрели.
и эта история про удешевление производства с ростом качества просто уморительна. 3 хитман был дешевле, потому что использовал готовую базу и ассеты двух предыдущих частей. это не экономическое чудо, а логичное завершение трилогии, где по сути продавали одну игру по частям.
теперь эту же модель прикрутят к проекту про агента 007. построят одну дорогую песочницу и будут годами продавать к ней локации. хорошая бизнес-стратегия, ничего не скажешь, но преподносить это как какое-то откровение просто смешно.
Однако ни то, ни другое, так и не смогли по локациями и атмосфере переплюнуть контракты, а уж музыка и подавно в новой трилогии - кринж
На Absolution у меня закончилась серия. Все, что дальше уже напоминает симулятор убийцы, без какого сюжета и смысла.
В трилогии был сюжет, хотя он нафиг не нужен. 47 киллер, а не нюня которой нужна справедливость. Получаем заказ убиваем и уходим.