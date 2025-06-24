Глава IO Interactive назвал траты на разработку Hitman: Absolution "пустым выбрасыванием денег в мусорку"

IO Interactive признала, что разработка Hitman: Absolution обходилась студии очень дорого и подтвердила Live-Service модель 007: First Light в духе трилогии Hitman.

Глава студии Хаккан Абрак называет траты на Absolution «выбрасыванием в мусорку», так как студии пришлось заново делать геймплейный прототип и многие другие элементы.

Как такового фундамента у игры не было и многие идеи выбрасывались на помойку.

На тот момент у IO вообще впринципе не было никакого виденья проекта, что еще сильнее вбивало крышку в гроб студии в долгосрочной перспективе.

После Absolution, IO окончательно решила, что будет делать свои проекты с учетом использования наработок в будущих итерациях, что и вылилось в целую трилогию Hitman, которая планировалось еще 13-14 лет назад.

И как оказалось, с каждым сезоном, студия удешевляла производство, а качество только росло.

Если первый Hitman стоил 100 миллионов долларов, то третий — уже 20. При этом, это самая высокооцененная игра трилогии.

Абрак также подтвердил, что 007: First Light пойдет по похожим стопам.

«Очевидно, что в 007: First Light идут большие инвестиции. Это более дорогой и амбициозный продукт, но то, как мы его строим, то это идет в долговечность... если бы мы смотрели на то же продолжение так что, кто знает? В IO у нас есть действительно хороший способ попытаться быть эффективными. Это чрезвычайно важно для нас».