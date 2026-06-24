Графический патч Hitman: Absolution для Switch 2 выйдет этим летом

Разработчики из студии Feral Interactive уточнили сроки релиза нативного графического обновления для стелс-экшена Hitman: Absolution для Nintendo Switch 2 — он станет доступен летом 2026 года. При этом владельцы оригинальной версии для Switch получат данный апгрейд абсолютно бесплатно.

Кроме того, уже в ближайшее время студия выпустит бесплатный апдейт с сетевым режимом Contracts («Контракты»), который позволит пользователям создавать уникальные миссии, выставлять особые условия устранения целей, делиться ими с друзьями и соревноваться в онлайн-таблицах лидеров.

Напомним, что оригинальный релиз Hitman: Absolution состоялся в 2012 году на ПК, PS3 и Xbox 360. В центре истории — Агент 47, вынужденный пойти против собственного Агентства, чтобы защитить молодую девушку Викторию от секретной организации. Игра заметно отличается от привычной формулы серии: вместо открытых уровней-песочниц разработчики сделали ставку на линейный игровой процесс и мрачное, кинематографичное повествование.