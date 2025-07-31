Hitman: Absolution заглянет на iOS и Android этой осенью; позже - на Nintendo Switch

Компания Feral Interactive сегодня объявила, что Hitman: Absolution выйдет на iOS и Android этой осенью. Игра доступна для предзаказа в App Store для iOS и предрегистрации в Google Play.
С выходом Hitman: Absolution компания Feral перенесёт на iOS и Android ещё одну классическую игру в жанре стелс-экшен из серии Hitman от IOI. Благодаря элегантному, полностью настраиваемому сенсорному управлению, а также поддержке геймпадов, клавиатуры и мыши, Hitman: Absolution предлагает мобильным геймерам полноценный AAA-опыт без компромиссов, где бы и как бы они ни играли.
Feral также сообщила, что после релиза на iOS и Android игра Hitman: Absolution выйдет на Nintendo Switch в конце 2025 года, а её нативная поддержка на Switch 2 появится в 2026 году. Более подробная информация о версиях для Nintendo Switch будет опубликована позднее в этом году.
что то фпс там конкретно так дропается))
А вот это прикольно
Лучшая часть серии, с адекватным сюжетом и с жопастыми монашками.
Зачем ? На таче как вообще в это играть, наверно игра будет так не мало весить.
Подключаешь геймпад и играешь.
А для чего? Неужели делают нового Хитмана уже с кинематографичностью? Они ж помнят что инстинкт там всё испортил. Хотя бы переделали его для Absolution..