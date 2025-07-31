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Hitman: Absolution 19.11.2012
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.9 3 903 оценки

Hitman: Absolution заглянет на iOS и Android этой осенью; позже - на Nintendo Switch

monk70 monk70

Компания Feral Interactive сегодня объявила, что Hitman: Absolution выйдет на iOS и Android этой осенью. Игра доступна для предзаказа в App Store для iOS и предрегистрации в Google Play.

С выходом Hitman: Absolution компания Feral перенесёт на iOS и Android ещё одну классическую игру в жанре стелс-экшен из серии Hitman от IOI. Благодаря элегантному, полностью настраиваемому сенсорному управлению, а также поддержке геймпадов, клавиатуры и мыши, Hitman: Absolution предлагает мобильным геймерам полноценный AAA-опыт без компромиссов, где бы и как бы они ни играли.

Feral также сообщила, что после релиза на iOS и Android игра Hitman: Absolution выйдет на Nintendo Switch в конце 2025 года, а её нативная поддержка на Switch 2 появится в 2026 году. Более подробная информация о версиях для Nintendo Switch будет опубликована позднее в этом году.

16
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Abramski90

что то фпс там конкретно так дропается))

2
Hall_1920

А вот это прикольно

2
Real Slim Shady

Лучшая часть серии, с адекватным сюжетом и с жопастыми монашками.

2
kotasha

Зачем ? На таче как вообще в это играть, наверно игра будет так не мало весить.

1
Алан Битаров

Подключаешь геймпад и играешь.

2
bohdan2015

А для чего? Неужели делают нового Хитмана уже с кинематографичностью? Они ж помнят что инстинкт там всё испортил. Хотя бы переделали его для Absolution..