Hitman: Absolution заглянет на iOS и Android этой осенью; позже - на Nintendo Switch

Компания Feral Interactive сегодня объявила, что Hitman: Absolution выйдет на iOS и Android этой осенью. Игра доступна для предзаказа в App Store для iOS и предрегистрации в Google Play.

С выходом Hitman: Absolution компания Feral перенесёт на iOS и Android ещё одну классическую игру в жанре стелс-экшен из серии Hitman от IOI. Благодаря элегантному, полностью настраиваемому сенсорному управлению, а также поддержке геймпадов, клавиатуры и мыши, Hitman: Absolution предлагает мобильным геймерам полноценный AAA-опыт без компромиссов, где бы и как бы они ни играли.

Feral также сообщила, что после релиза на iOS и Android игра Hitman: Absolution выйдет на Nintendo Switch в конце 2025 года, а её нативная поддержка на Switch 2 появится в 2026 году. Более подробная информация о версиях для Nintendo Switch будет опубликована позднее в этом году.