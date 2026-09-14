В сеть попали концепт-арты отменённой Hitman про бездомного Агента 47

В сети появились концепт-арты отменённой игры под рабочим названием The Homeless Hitman, которая должна была стать пятой частью серии. IO Interactive впервые упоминала про этот проект ещё в сентябре 2013 года.

Действие игры должно было развернуться в Чикаго. Предполагалось, что Агент 47 предстал бы "на дне" - немощным, подавленным и депрессивным после атаки на Диану Бёрнвуд. Игру отменили в конце 2010 года, отдав предпочтение другому проекту - Hitman: Absolution.

Теперь же у фанатов появилась возможность увидеть, какой могла бы стать мрачная история Агента 47, если бы студия решилась на столь смелый эксперимент.