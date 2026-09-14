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Hitman: Absolution 19.11.2012
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.9 4 064 оценки

В сеть попали концепт-арты отменённой Hitman про бездомного Агента 47

AceTheKing AceTheKing
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В сети появились концепт-арты отменённой игры под рабочим названием The Homeless Hitman, которая должна была стать пятой частью серии. IO Interactive впервые упоминала про этот проект ещё в сентябре 2013 года.

Действие игры должно было развернуться в Чикаго. Предполагалось, что Агент 47 предстал бы "на дне" - немощным, подавленным и депрессивным после атаки на Диану Бёрнвуд. Игру отменили в конце 2010 года, отдав предпочтение другому проекту - Hitman: Absolution.

Теперь же у фанатов появилась возможность увидеть, какой могла бы стать мрачная история Агента 47, если бы студия решилась на столь смелый эксперимент.

10
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
JackBV

- ну и чё ты ржёшь ? Я Max Payne

6
Exquisite Jetson

Так многое из этих артов-«наработок» как раз и переехало в Absolution. Птаха, бомж, монашки и прочее.

1
Aquarius Vodoley

Бредовая концепция

1
TX ZX

небритое лицо у лысого? у него вроде по канону волосы на голове и лице не растут вообще :)