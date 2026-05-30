"Аве Мария" под звуки выстрелов: Легендарной Hitman: Blood Money сегодня исполнилось 20 лет

Сегодня одна из самых значимых игр в жанре стелс-экшена отмечает свой грандиозный юбилей. Ровно два десятилетия назад, 30 мая 2006 года, мир увидел Hitman: Blood Money - игру, которую многие фанаты до сих пор считают вершиной приключений Агента 47 и эталоном симулятора наемного убийцы.

Почему Blood Money стала культовой:

Настоящая свобода: Игра возвела концепцию «песочницы» в абсолют. Отравить напиток, подстроить несчастный случай с люстрой, переодеться в костюм клоуна или просто устроить классическую перестрелку — каждый уровень предлагал десятки путей к цели.

Система «Кровавых денег»: Игроки впервые могли тратить честно заработанные гонорары на модификацию оружия, покупку разведывательных данных или подкуп свидетелей, чтобы снизить уровень своей «известности».

Газетные вырезки: После каждой миссии мы могли прочитать отчет в газете о своих похождениях. То, как пресса описывала убийство (как «загадочный инцидент» или как «кровавую баню»), напрямую зависело от вашего стиля прохождения.

Музыка Джеспера Кида: Саундтрек, ставший визитной карточкой серии. Финальная сцена под величественную Ave Maria навсегда вписала Blood Money в золотой фонд мировой игровой индустрии.

Несмотря на то, что современная трилогия World of Assassination довела механики Hitman до совершенства, именно Blood Money заложила тот фундамент и ту густую, мрачную атмосферу, за которую мы полюбили серию.