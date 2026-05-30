Hitman: Blood Money 30.05.2006
Экшен, Стелс, От третьего лица
9.1 2 557 оценок

"Аве Мария" под звуки выстрелов: Легендарной Hitman: Blood Money сегодня исполнилось 20 лет

TheSkoofLord TheSkoofLord

Сегодня одна из самых значимых игр в жанре стелс-экшена отмечает свой грандиозный юбилей. Ровно два десятилетия назад, 30 мая 2006 года, мир увидел Hitman: Blood Money - игру, которую многие фанаты до сих пор считают вершиной приключений Агента 47 и эталоном симулятора наемного убийцы.

Почему Blood Money стала культовой:

  • Настоящая свобода: Игра возвела концепцию «песочницы» в абсолют. Отравить напиток, подстроить несчастный случай с люстрой, переодеться в костюм клоуна или просто устроить классическую перестрелку — каждый уровень предлагал десятки путей к цели.
  • Система «Кровавых денег»: Игроки впервые могли тратить честно заработанные гонорары на модификацию оружия, покупку разведывательных данных или подкуп свидетелей, чтобы снизить уровень своей «известности».
  • Газетные вырезки: После каждой миссии мы могли прочитать отчет в газете о своих похождениях. То, как пресса описывала убийство (как «загадочный инцидент» или как «кровавую баню»), напрямую зависело от вашего стиля прохождения.
  • Музыка Джеспера Кида: Саундтрек, ставший визитной карточкой серии. Финальная сцена под величественную Ave Maria навсегда вписала Blood Money в золотой фонд мировой игровой индустрии.

Несмотря на то, что современная трилогия World of Assassination довела механики Hitman до совершенства, именно Blood Money заложила тот фундамент и ту густую, мрачную атмосферу, за которую мы полюбили серию.

TheSkoofLord

Это была легендарная игра.

RoboB
Господин Лидер Мур

лучшая часть

TX ZX

"именно Blood Money заложила тот фундамент и ту густую, мрачную атмосферу, за которую мы полюбили серию"
Hitman изначально была игрой с мрачной атмосферой еще с Codename 47, а в WoA от этой атмосферы почти ничего не осталось, но сама по себе WoA конечно отличная

Властелин Сосцов

лучший наверное Хитман, особенно как заверщающий серию, дальше можно было не выпускать позорище

