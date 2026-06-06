Культовая трилогия Hitman получит ремастер с переключением между старой и новой графикой

IO Interactive и Saber Interactive официально анонсировали Hitman Classic Trilogy Remastered — обновлённый сборник, в который войдут Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin и Hitman: Contracts.
Страница коллекции уже появилась в Steam. Разработчики обещают полностью обновлённую графику, включая улучшенные модели персонажей, переработанное окружение и текстуры высокого разрешения. Судя по опубликованным сравнительным изображениям, ремастер сохранит визуальный стиль оригиналов, заметно улучшив детализацию и освещение.
Одной из особенностей сборника станет возможность мгновенно переключаться между классической и обновлённой графикой прямо во время игры. Таким образом, поклонники смогут пройти трилогию как в оригинальном виде, так и с современным визуальным оформлением.
Кроме того, в ремастере появится фоторежим, позволяющий создавать собственные снимки во время прохождения миссий.
В IO Interactive называют сборник лучшим способом познакомиться с ранними годами карьеры Агента 47, а в Saber Interactive отмечают, что целью команды было не просто улучшить графику, а сохранить оригинальное видение разработчиков, адаптировав его для современных платформ.
Релиз Hitman Classic Trilogy Remastered запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Честно говоря, им нужен именно ремейк, тогда был бы топ)
Тут ремейк нужен, а не ремастер. И нужно выкинуть мусорный контракт и залить кровавые6 деньги.
Делать ремейк чуть ли не без лучшей части, епанаты млять.
а как-же BloodMoney ? Ей тоже надо ремастер.
Тот самый Jasper Kyd и культовый символ 47-го... Ух!
ураа, я же говорил лучшая часть