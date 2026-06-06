Культовая трилогия Hitman получит ремастер с переключением между старой и новой графикой

IO Interactive и Saber Interactive официально анонсировали Hitman Classic Trilogy Remastered — обновлённый сборник, в который войдут Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin и Hitman: Contracts.

Страница коллекции уже появилась в Steam. Разработчики обещают полностью обновлённую графику, включая улучшенные модели персонажей, переработанное окружение и текстуры высокого разрешения. Судя по опубликованным сравнительным изображениям, ремастер сохранит визуальный стиль оригиналов, заметно улучшив детализацию и освещение.

Одной из особенностей сборника станет возможность мгновенно переключаться между классической и обновлённой графикой прямо во время игры. Таким образом, поклонники смогут пройти трилогию как в оригинальном виде, так и с современным визуальным оформлением.

Кроме того, в ремастере появится фоторежим, позволяющий создавать собственные снимки во время прохождения миссий.

В IO Interactive называют сборник лучшим способом познакомиться с ранними годами карьеры Агента 47, а в Saber Interactive отмечают, что целью команды было не просто улучшить графику, а сохранить оригинальное видение разработчиков, адаптировав его для современных платформ.

Релиз Hitman Classic Trilogy Remastered запланирован на 2027 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.