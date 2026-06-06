Трилогия ремастеров Hitman получит полную русскую локализацию

Сегодня Saber Interactive и IO Interactive анонсировали трилогию ремастеров Hitman: в неё войдут Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin и Hitman Contracts.

На странице трилогии в Steam разработчики отметили, что сборник получит полную локализацию на русский язык. Судя по всему, разработчики добавят во все три части оригинальный дубляж от "Нового диска". Оригинальные игры в Steam при этом не поддерживают русский язык - русификатор приходится устанавливать отдельно.

Трилогия ремастеров выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.