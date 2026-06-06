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HITMAN Classic Trilogy Remastered 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Ретро
6.8 4 оценки

Трилогия ремастеров Hitman получит полную русскую локализацию

AceTheKing AceTheKing

Сегодня Saber Interactive и IO Interactive анонсировали трилогию ремастеров Hitman: в неё войдут Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin и Hitman Contracts.

На странице трилогии в Steam разработчики отметили, что сборник получит полную локализацию на русский язык. Судя по всему, разработчики добавят во все три части оригинальный дубляж от "Нового диска". Оригинальные игры в Steam при этом не поддерживают русский язык - русификатор приходится устанавливать отдельно.

Трилогия ремастеров выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
6363

Спасибо Сайберам.

1
Tommy451

Сэйберы наши слоняры, хотя там такой бубляж что надеюсь завезут настройку озвучку и текста независимо друг от друга

Комментарий удален
BADR007

Вау, они добавят дубляж который уже много-много лет есть в ремастеры=))) прям "большую работу сделали"=))