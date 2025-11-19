Серии Hitman и её первой игре, Codename 47, исполняется 25 лет

19 ноября одной из крупнейших франшиз в мире видеоигр исполняется 25 лет. Четверть века назад игроки надели стильный чёрный костюм, чтобы сопровождать таинственного персонажа, которому было поручено совершить серию убийств. Hitman: Codename 47 отмечает своё двадцатипятилетие.
Hitman: Codename 47 далеко не была идеальной видеоигрой. Она была полна хороших идей, имела графический движок с инновационными и технически мощными элементами, а также команду разработчиков, увлечённых своим делом и стремящихся сделать что-то новое. Зачатки успешной формулы Hitman были уже заложены, но всё ещё требовали значительной доработки. Широко разрекламированная свобода на самом деле не была свободой; некоторые вещи можно было делать разными способами, но в конечном счёте существовал только один эффективный способ. Во многих случаях скрытность и проникновение были невозможны, например, на печально известных уровнях «Колумбия», где Агент 47 одет как Рэмбо и вынужден вести себя соответственно. Первой Hitman не удалось полностью избежать прямого, ориентированного на экщен стиля стрельбы, каким он и был задуман, продемонстрировав серьёзные проблемы с идентичностью, но также подаривший нам отличные уровни, такие как «Венгерский отель» или третий уровень «Триады», где лучше всего раскрылся потенциал серии.
В первой части Hitman была представлена одна из ключевых игровых систем серии: маскировка. Наш главный герой-убийца мог добывать одежду у павших врагов и носить её, чтобы обманывать других NPC и получать доступ к закрытым областям карты. В этой первой части маскировка служила той же цели, что и классический шутер от первого лица: цветные карты, открывающие определённые двери. С каждым новым костюмом перед нами открывалась возможность посещать новые локации совершенно безнаказанно, при условии, что мы будем осторожны и не вызовем подозрений у врагов.
Очевидно, Codename 47 была необработанной жемчужиной. Критики были суровы к игре, хваля её оригинальность, но также критикуя сложность, проблемы с управлением, неравномерный темп и реализацию разных разделов. В любом случае, игре удалось привлечь внимание игроков и продать достаточно, чтобы Eidos дала добро продолжение серии, которая существует и по сей день.
Хорошо что стелс игры умерли, буквально самый убогий жанр наравне со стратегиями и рпг. Сидишь ждёшь по 20 часов в кустах в надежде что вот щас скрипт сработает как надо и тебя не спалят, очень интересный геймплей
Кл🤡ун Уймись уже
Я в своё время затёр бладмани до дыр. Стэлсы которые прошёл с кайфом и советую: мэнхант2, дабл эджент, мгс3, ласт оф ас 1. Современные стэлс элементы пораша не имеют импакта и фана. Кстати есть подозрения на наличие стэлса в новом резике 9, но это не точно, а хотелось бы. В четвёрке ремэйке зачатки были, но слабые. Ещё пробовал играть в стэлс-хоррор siren 1, но не прошёл из-за фрустрации. Нужно ждать след слово от гения...
Вот твоя игра, смотри не обмажся
Примерно 2-3 года назад проходил оригинальных Хитман 1,2. Ох я и запарился проходить какую то миссию на пустынной базе наркокартеля, довольно сложная миссия. Хотя не считая сложности, игры довольно увлекательные. Вторая часть понравилась больше.
В первой убивали очень очень быстро и по моему сохранений вообще не было . Кое как с матюками прошел вторую что ли миссию , с рестораном китайским , где спасаешь какого то пендоса в подвале , чуть не выбросил свой комплюктер в окно на этой миссии от злости . А эту базу проклятую я так и не прошел , пришлось на ютупе смотреть что же там дальше было .
а следующии части , я как то так проходил
Я таки осилил Хитман 1 целиком, хоть и пришлось повозится. Хотя и желание бросить ее тоже появлялось. Так что тебя понимаю, игра реально хардкорная.
Ну всех валить это тоже както не по Хитмански.
Игра нормальная, но сам не играл, так как надо думать.
Интересно, а у агента 47 тоже был бубба? Алсо, у хитмана и правда 47 хромосом, а у трампа как дела?
до сих пор диск остался
Вот эта серия была, каждая часть была по своему уникальна, а не то что сейчас, одна клоунада с новыми частями
В то прекрасное время, это была уникальная игра. Где то лежит лицензия, этого диска, как и третьей, и блод мани. Шедевры.
Помню как в детстве долго миссию с убийством ЛИ Хонга не мог пройти , тот еще хардкор был.
После "Hitman: Blood Money" (2006 г.) я не играл и не следил за серией. Удивительно, но для меня всего за 6 лет тогда прошла целая эпоха, когда Hitman успел скатиться и снова подняться.
давным давно игра была на одном CD
Первая часть самая лучшая, много воспоминаний осталось при её прохождении в нулевых.