ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hitman: Codename 47 21.11.2000
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.7 742 оценки

Серии Hitman и её первой игре, Codename 47, исполняется 25 лет

monk70 monk70

19 ноября одной из крупнейших франшиз в мире видеоигр исполняется 25 лет. Четверть века назад игроки надели стильный чёрный костюм, чтобы сопровождать таинственного персонажа, которому было поручено совершить серию убийств. Hitman: Codename 47 отмечает своё двадцатипятилетие.

Hitman: Codename 47 далеко не была идеальной видеоигрой. Она была полна хороших идей, имела графический движок с инновационными и технически мощными элементами, а также команду разработчиков, увлечённых своим делом и стремящихся сделать что-то новое. Зачатки успешной формулы Hitman были уже заложены, но всё ещё требовали значительной доработки. Широко разрекламированная свобода на самом деле не была свободой; некоторые вещи можно было делать разными способами, но в конечном счёте существовал только один эффективный способ. Во многих случаях скрытность и проникновение были невозможны, например, на печально известных уровнях «Колумбия», где Агент 47 одет как Рэмбо и вынужден вести себя соответственно. Первой Hitman не удалось полностью избежать прямого, ориентированного на экщен стиля стрельбы, каким он и был задуман, продемонстрировав серьёзные проблемы с идентичностью, но также подаривший нам отличные уровни, такие как «Венгерский отель» или третий уровень «Триады», где лучше всего раскрылся потенциал серии.

В первой части Hitman была представлена ​​одна из ключевых игровых систем серии: маскировка. Наш главный герой-убийца мог добывать одежду у павших врагов и носить её, чтобы обманывать других NPC и получать доступ к закрытым областям карты. В этой первой части маскировка служила той же цели, что и классический шутер от первого лица: цветные карты, открывающие определённые двери. С каждым новым костюмом перед нами открывалась возможность посещать новые локации совершенно безнаказанно, при условии, что мы будем осторожны и не вызовем подозрений у врагов.

Очевидно, Codename 47 была необработанной жемчужиной. Критики были суровы к игре, хваля её оригинальность, но также критикуя сложность, проблемы с управлением, неравномерный темп и реализацию разных разделов. В любом случае, игре удалось привлечь внимание игроков и продать достаточно, чтобы Eidos дала добро продолжение серии, которая существует и по сей день.

24
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
agula98

Хорошо что стелс игры умерли, буквально самый убогий жанр наравне со стратегиями и рпг. Сидишь ждёшь по 20 часов в кустах в надежде что вот щас скрипт сработает как надо и тебя не спалят, очень интересный геймплей

20
MistaSpider

Кл🤡ун Уймись уже

8
Noowners

Я в своё время затёр бладмани до дыр. Стэлсы которые прошёл с кайфом и советую: мэнхант2, дабл эджент, мгс3, ласт оф ас 1. Современные стэлс элементы пораша не имеют импакта и фана. Кстати есть подозрения на наличие стэлса в новом резике 9, но это не точно, а хотелось бы. В четвёрке ремэйке зачатки были, но слабые. Ещё пробовал играть в стэлс-хоррор siren 1, но не прошёл из-за фрустрации. Нужно ждать след слово от гения...

4
yariko ookami
Хорошо что стелс игры умерли, буквально самый убогий жанр наравне со стратегиями и рпг.

Вот твоя игра, смотри не обмажся

3
yariko ookami

Примерно 2-3 года назад проходил оригинальных Хитман 1,2. Ох я и запарился проходить какую то миссию на пустынной базе наркокартеля, довольно сложная миссия. Хотя не считая сложности, игры довольно увлекательные. Вторая часть понравилась больше.

6
MNM 777

В первой убивали очень очень быстро и по моему сохранений вообще не было . Кое как с матюками прошел вторую что ли миссию , с рестораном китайским , где спасаешь какого то пендоса в подвале , чуть не выбросил свой комплюктер в окно на этой миссии от злости . А эту базу проклятую я так и не прошел , пришлось на ютупе смотреть что же там дальше было .

а следующии части , я как то так проходил

2
yariko ookami MNM 777
А эту базу проклятую я так и не прошел , пришлось на ютупе смотреть что же там дальше было .

Я таки осилил Хитман 1 целиком, хоть и пришлось повозится. Хотя и желание бросить ее тоже появлялось. Так что тебя понимаю, игра реально хардкорная.

Ну всех валить это тоже както не по Хитмански.

1
Святой Джо

Игра нормальная, но сам не играл, так как надо думать.

5
Рам Абалов
надо думать
1
ratte88 Рам Абалов

Интересно, а у агента 47 тоже был бубба? Алсо, у хитмана и правда 47 хромосом, а у трампа как дела?

JohnyKitamao

до сих пор диск остался

3
CRAZY rock GAME

Вот эта серия была, каждая часть была по своему уникальна, а не то что сейчас, одна клоунада с новыми частями

2
dartender

В то прекрасное время, это была уникальная игра. Где то лежит лицензия, этого диска, как и третьей, и блод мани. Шедевры.

2
StrelitziaReg

Помню как в детстве долго миссию с убийством ЛИ Хонга не мог пройти , тот еще хардкор был.

2
ZAUSA

После "Hitman: Blood Money" (2006 г.) я не играл и не следил за серией. Удивительно, но для меня всего за 6 лет тогда прошла целая эпоха, когда Hitman успел скатиться и снова подняться.

1
WerGC

давным давно игра была на одном CD

1
Frost_47

Первая часть самая лучшая, много воспоминаний осталось при её прохождении в нулевых.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ