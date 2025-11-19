Серии Hitman и её первой игре, Codename 47, исполняется 25 лет

19 ноября одной из крупнейших франшиз в мире видеоигр исполняется 25 лет. Четверть века назад игроки надели стильный чёрный костюм, чтобы сопровождать таинственного персонажа, которому было поручено совершить серию убийств. Hitman: Codename 47 отмечает своё двадцатипятилетие.

Hitman: Codename 47 далеко не была идеальной видеоигрой. Она была полна хороших идей, имела графический движок с инновационными и технически мощными элементами, а также команду разработчиков, увлечённых своим делом и стремящихся сделать что-то новое. Зачатки успешной формулы Hitman были уже заложены, но всё ещё требовали значительной доработки. Широко разрекламированная свобода на самом деле не была свободой; некоторые вещи можно было делать разными способами, но в конечном счёте существовал только один эффективный способ. Во многих случаях скрытность и проникновение были невозможны, например, на печально известных уровнях «Колумбия», где Агент 47 одет как Рэмбо и вынужден вести себя соответственно. Первой Hitman не удалось полностью избежать прямого, ориентированного на экщен стиля стрельбы, каким он и был задуман, продемонстрировав серьёзные проблемы с идентичностью, но также подаривший нам отличные уровни, такие как «Венгерский отель» или третий уровень «Триады», где лучше всего раскрылся потенциал серии.

В первой части Hitman была представлена ​​одна из ключевых игровых систем серии: маскировка. Наш главный герой-убийца мог добывать одежду у павших врагов и носить её, чтобы обманывать других NPC и получать доступ к закрытым областям карты. В этой первой части маскировка служила той же цели, что и классический шутер от первого лица: цветные карты, открывающие определённые двери. С каждым новым костюмом перед нами открывалась возможность посещать новые локации совершенно безнаказанно, при условии, что мы будем осторожны и не вызовем подозрений у врагов.

Очевидно, Codename 47 была необработанной жемчужиной. Критики были суровы к игре, хваля её оригинальность, но также критикуя сложность, проблемы с управлением, неравномерный темп и реализацию разных разделов. В любом случае, игре удалось привлечь внимание игроков и продать достаточно, чтобы Eidos дала добро продолжение серии, которая существует и по сей день.