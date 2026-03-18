Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.3 1 268 оценок

85 млн игроков, 3 млрд часов - IO Interactive поделилась статистикой Hitman: World of Assassination за 10 лет

monk70 monk70

Студия IO Interactive подвела итоги десятилетия перезапущенной трилогии Hitman и поделилась впечатляющей статистикой, демонстрирующей масштаб и популярность франшизы.

Ключевые достижения серии за 10 лет:

  • 7+ миллиардов просмотров видеоконтента по игре
  • 3+ миллиарда часов суммарного геймплея
  • 1 миллиард устранений целей
  • 1 миллиард выполненных испытаний
  • 85+ миллионов игроков по всему миру
  • 30 миллионов часов в режиме Freelancer
  • 8,9 миллиона часов в пользовательских контрактах
  • 1,5 миллиона созданных игроками контрактов
  • 11 платформ, на которых доступна игра
  • 20 миллионов устранённых неуловимых целей

IO Interactive подчёркивает: несмотря на солидный юбилей, «миссия далека от завершения». Это намёк на дальнейшую поддержку World of Assassination и, возможно, новые проекты во вселенной.

Ну перезапуск удался, до сих пор порой перепрохожу с удовольствием // Гарри Кез