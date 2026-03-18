85 млн игроков, 3 млрд часов - IO Interactive поделилась статистикой Hitman: World of Assassination за 10 лет

Студия IO Interactive подвела итоги десятилетия перезапущенной трилогии Hitman и поделилась впечатляющей статистикой, демонстрирующей масштаб и популярность франшизы.
Ключевые достижения серии за 10 лет:
- 7+ миллиардов просмотров видеоконтента по игре
- 3+ миллиарда часов суммарного геймплея
- 1 миллиард устранений целей
- 1 миллиард выполненных испытаний
- 85+ миллионов игроков по всему миру
- 30 миллионов часов в режиме Freelancer
- 8,9 миллиона часов в пользовательских контрактах
- 1,5 миллиона созданных игроками контрактов
- 11 платформ, на которых доступна игра
- 20 миллионов устранённых неуловимых целей
IO Interactive подчёркивает: несмотря на солидный юбилей, «миссия далека от завершения». Это намёк на дальнейшую поддержку World of Assassination и, возможно, новые проекты во вселенной.
Ну перезапуск удался, до сих пор порой перепрохожу с удовольствием // Гарри Кез