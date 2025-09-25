Агент 47 объединяется с легендой - Брюс Ли появился в Hitman World of Assassination

IO Interactive продолжает радовать поклонников Hitman World of Assassination. На этот раз разработчики заручились приглашением легенды боевых искусств самого Брюса Ли. И это не единственный сюрприз.

С сегодняшнего дня и до 20 ноября в Hitman: World of Assassination стартует новый сезон, в котором появится новая неуловимая цель — Инфильтратор. Примечательно, что Агент 47 будет охотиться за ним не в одиночку, а вместе с Брюсом Ли, который, что необычно, является не главным врагом, а ключевым союзником.

Брюс Ли берёт на себя роль агента Ли, чья цель — внедриться в Concord Union, могущественный преступный синдикат, базирующийся в Гонконге. Организация проводит секретный турнир по боевым искусствам, который на этот раз пройдёт в отеле Himmapan в Бангкоке. По этому случаю агент Ли, легендарный мастер боевых искусств, возвращается в бой и получает приглашение. Его миссия: победить в турнире и раскрыть личность верховного лидера Concord Union. Хотя Ли обладает непревзойдёнными боевыми навыками, ходят слухи, что турнир полон саботажа. Игроку предстоит действовать из тени, выявляя и нейтрализуя угрозы, угрожающие Ли.

Игроки также смогут приобрести набор «Брюс Ли», который включает в себя:

Жёлтый спортивный костюм

Кидже кали

Нефритовый кинжал

Ножницы «Золотой дракон»

«Дракон» — двухуровневый аркадный контракт с неуловимой целью «Инфильтратор»

Набор косметических аксессуаров из убежища Фрилансера, вдохновлённый культовой неуловимой целью.

Важно отметить, что и миссия, и набор являются частью нового сезона «Дракона», который полон других интересных моментов, таких как возвращение четырёх неуловимых целей в рамках избранных контрактов и три новых Twitch Drops.