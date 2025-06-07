Агент 47 против Лё Шиффра: Мадс Миккельсен стал новой целью в Hitman World of Assassination

IO Interactive удивила фанатов на Summer Game Fest, объявив о возвращении Мадса Миккельсена в образе Лё Шиффра — культового злодея из фильма «Казино Рояль» (2006). Его персонаж стал новой неуловимой целью в Hitman World of Assassination. И да, охотиться за ним будет сам Агент 47.

По сюжету брифинга, Ле Шиффр — теневой финансовый магнат, замешанный в международных махинациях. Локация выполнена в стиле парижского уровня из Hitman, но с переработанным дизайном и атмосферой. Миссия доступна бесплатно на ПК и консолях, но времени на устранение цели будет ограничено — это фирменная механика "неуловимых целей".

Награда за успешное устранение Ле Шиффра — уникальные предметы, которые можно будет использовать в 007: First Light, следующей игре IO Interactive про Джеймса Бонда. Это часть общей маркетинговой кампании, подогревающей интерес к проекту.

Дополнительно игроки смогут приобрести Banker Pack — премиум-набор с новым оружием и костюмом, идеально дополняющим атмосферу шпионского триллера.

Охота открыта.