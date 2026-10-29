Агент 47 против популярного ютубера - в Hitman появился новый контракт с Jacksepticeye

В Hitman World of Assassination появилось необычное задание с участием популярного ирландского ютубера Jacksepticeye. Студия IO Interactive представила трейлер нового контракта «Неуловимая цель» под названием The Host, в котором Агенту 47 придётся действовать под пристальным вниманием камер.

Особенность задания заключается в том, что за происходящим постоянно наблюдают. Игрокам предстоит устранить цель, не привлекая внимания, несмотря на многочисленные камеры, способные заметить подозрительные действия профессионального убийцы.

Появление Jacksepticeye продолжает традицию необычных приглашённых участников в Hitman. На этот раз разработчики обыграли тему публичности и видеосъёмки, превратив привычную скрытную ликвидацию в испытание, где особенно важно оставаться незамеченным.

The Host уже доступна на PS4, PS5, PS VR2, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iOS, Mac и PC.