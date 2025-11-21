Агент 47 против Слим Шейди: в Hitman: World of Assassination добавят миссию с Эминемом

Студия IO Interactive на Xbox Partner Showcase анонсировала новую ограниченную миссию для Hitman: World of Assassination, где Агент 47 получит необычное задание — устранить альтер-эго Эминема, Слима Шейди. Бесплатное обновление выйдет 1 декабря и обещает стать одной из самых ярких и экстравагантных миссий в истории серии.
Сюжет миссии вдохновлён последним альбомом рэпера «The Death of Slim Shady», где он пытается «расправиться» со своим вторым «я». На этот раз Эминем привлекает Агента 47, чтобы окончательно покончить с прошлым и завершить экзистенциальное противостояние со своим альтер-эго.
Арена для миссии — переработанная карта Хоккайдо, превращённая в клинику Popsomp Hills Asylum. Игрокам предстоит погрузиться в сюрреалистическое окружение, где врачи, пациенты и артисты сливаются воедино. Слим Шейди будет устраивать неистовые живые выступления для необычной аудитории, а миссия наполнена многочисленными отсылками к творчеству Эминема. Среди них — возможность отравить цель с помощью «роковой длинной пасты» из настоящего ресторана рэпера Mom’s Spaghetti в Детройте или прервать выступление песни «Houdini» прямо во время задания.
Разработчики обещают «сонные повороты» и неожиданные ситуации, характерные для классических миссий Hitman, где каждый элемент окружения можно использовать для достижения цели. Параллельно в игре возвращается миссия с Жан-Клодом Ван Даммом, доступная для повторного прохождения.
Hitman: World of Assassination объединяет контент из Hitman, Hitman 2 и Hitman 3, а IO Interactive продолжает сотрудничество со знаменитостями. Ранее игроки уже встречали задания с Шоном Бином и Гари Бардзи. Новая миссия с Эминемом демонстрирует смелость студии в создании уникального контента, где музыкальные и поп-культурные элементы органично переплетаются с фирменным геймплеем серии.
Игрокам предстоит испытать свои навыки стелса в экстраординарной среде, где музыкальные шоу и убийства сосуществуют, а каждая деталь окружения может стать ключом к успешной ликвидации цели.
Вообще не люблю рэп, но Эминема уважаю как человека за то что он делает по жизни вообще, как ведет себя и за его взгляды. По больше бы таких людей то воен бы на земле не было бы
ага, особенно за то, что наркоту употреблял и нёс это в массы до 2009, пока сам чуть не отъехал от неё)))))))
А что там у него по "взглядам" в двух словах?) Я тоже рэп не люблю. Но у него есть отличные композиции. Слим Шэйди - известный у него в творчестве, персонаж. АйОуАй - молодцы. - Креативят. Только зря Конора слили.
А по поводу взглядов кого-бы то ни было из людей творческих и талантливых, скажу - видение моё следующее: Человек - собаке друг..)) - Серьёзно, человек, который в чём-то талантлив и прочее, зачастую во всём другом - профан известный, профан тот ещё.) Это у простых бытует навязанное мнение, хвалебное, что таланливый чел, якобы талантлив во всём. - Хрен по всей морде. Тем более, люди "успешные" очень часто вообще всяческую связь с реальностью теряют напрочь.
Да и вообще, какие-такие "правильные" взгляды на жизню могут быть у известных и богатых музыкантов.. Смешно просто. Смешно и с логикой плохо связуемо.
Да это ещё пол дела.. Какие взгляды могут быть у музыканта, который уже какое десятилетие живёт дорого-богато. Какие можно с таких примеры брать, или кивать таким, если они связь с реальностью простых людей напрочь теряют. Все поголовно. Что он может там такого "правильного" нарассуждать.. Смешно.
Тупо, малые в вечном поиске кумиров.
Лучше бы с Бивисом и Баттхедом сделали коллабу
А чо не Серега?......
Не, ну это уже цирк какой-то
Проплатил, сам себя шлёпнуть хочет...