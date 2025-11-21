Агент 47 против Слим Шейди: в Hitman: World of Assassination добавят миссию с Эминемом

Студия IO Interactive на Xbox Partner Showcase анонсировала новую ограниченную миссию для Hitman: World of Assassination, где Агент 47 получит необычное задание — устранить альтер-эго Эминема, Слима Шейди. Бесплатное обновление выйдет 1 декабря и обещает стать одной из самых ярких и экстравагантных миссий в истории серии.

Сюжет миссии вдохновлён последним альбомом рэпера «The Death of Slim Shady», где он пытается «расправиться» со своим вторым «я». На этот раз Эминем привлекает Агента 47, чтобы окончательно покончить с прошлым и завершить экзистенциальное противостояние со своим альтер-эго.

Арена для миссии — переработанная карта Хоккайдо, превращённая в клинику Popsomp Hills Asylum. Игрокам предстоит погрузиться в сюрреалистическое окружение, где врачи, пациенты и артисты сливаются воедино. Слим Шейди будет устраивать неистовые живые выступления для необычной аудитории, а миссия наполнена многочисленными отсылками к творчеству Эминема. Среди них — возможность отравить цель с помощью «роковой длинной пасты» из настоящего ресторана рэпера Mom’s Spaghetti в Детройте или прервать выступление песни «Houdini» прямо во время задания.

Разработчики обещают «сонные повороты» и неожиданные ситуации, характерные для классических миссий Hitman, где каждый элемент окружения можно использовать для достижения цели. Параллельно в игре возвращается миссия с Жан-Клодом Ван Даммом, доступная для повторного прохождения.

Hitman: World of Assassination объединяет контент из Hitman, Hitman 2 и Hitman 3, а IO Interactive продолжает сотрудничество со знаменитостями. Ранее игроки уже встречали задания с Шоном Бином и Гари Бардзи. Новая миссия с Эминемом демонстрирует смелость студии в создании уникального контента, где музыкальные и поп-культурные элементы органично переплетаются с фирменным геймплеем серии.

Игрокам предстоит испытать свои навыки стелса в экстраординарной среде, где музыкальные шоу и убийства сосуществуют, а каждая деталь окружения может стать ключом к успешной ликвидации цели.