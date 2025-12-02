Агент 47 против Слима Шейди: Эминем стал новой целью в Hitman World of Assassination

В Hitman World of Assassination вышла новая миссия, созданная в сотрудничестве с Эминемом и вдохновлённая его культовым образом Слима Шейди. Игрокам предстоит выследить и устранить печально известное альтер эго рэпера, описанное как «лирический гений, чьё умение создавать хаос не уступает таланту к рифме».

По сюжету задание разворачивается в искажённом мире, отражающем безумный стиль Слима Шейди. Миссия сопровождается треками Эминема, усиливающими атмосферу и подчёркивающими контраст между хладнокровным Агентом 47 и анархичным характером цели.

Контент доступен бесплатно в составе стартового набора и подходит для игроков старше 17 лет. Благодаря необычной эстетике и музыкальному сопровождению задание уже привлекло внимание фанатов как серии Hitman, так и творчества Эминема.