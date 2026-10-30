Голос Агента 47 Дэвид Бейтсон подтвердил разработку Hitman 4 и раскритиковал авторов за скрытность

Бессменный актер озвучки и визуальный прототип Агента 47 Дэвид Бейтсон во время выступления на фестивале RetroGameCon раскрыл планы студии IO Interactive на продолжение знаменитой стелс-франшизы. По словам артиста, разработка Hitman 4 уже идет полным ходом, однако руководство компании продолжает намеренно держать его в полном неведении относительно сюжета и деталей производства.

В ходе живого общения с фанатами Бейтсон прямо заявил со сцены, что создание следующей номерной части наемного убийцы со штрихкодом давно перестало быть секретом для индустрии. При этом актер не стал сдерживать эмоций и открыто выразил раздражение из-за корпоративной политики авторов, которые категорически отказываются делиться с ним сценарием до момента вызова к микрофону.

Если вы вдруг еще не знаете, сейчас ведется работа над Hitman 4, это официально. Но у меня нет никаких подробностей, потому что они мне ничего не говорят, мерзавцы.

- Дэвид Бейтсон, актер озвучивания Агента 47

Менеджмент IO Interactive объясняет подобную изоляцию ведущего актера его излишней общительностью и неспособностью хранить тайны перед поклонниками. Сам артист признался, что регулярно подписывает строгие соглашения о неразглашении конфиденциальных сведений, однако продюсеры все равно опасаются длинного языка Бейтсона на публичных мероприятиях и предпочитают ставить его перед фактом в самый последний момент.

Ситуация доходит до абсурда на фоне приближения других крупных событий студии. Актер сообщил о масштабной презентации, назначенной на 10 декабря в рамках мероприятий в Лос-Анджелесе и церемонии The Game Awards, но подчеркнул, что авторы снова заперли перед ним двери. Попытки актера выяснить подробности разбились о слова продюсеров, которые в шутливой форме напомнили ему об утечках и заявили, что он моментально разболтает все прессе.

Несмотря на постоянные закулисные трения и строгую цензуру, сотрудничество Бейтсона с датской студией продолжается уже более 26 лет. Артист подарил свой голос и внешность персонажу еще в оригинальной Hitman Codename 47 в 2000 году, пережив попытку увольнения во времена Hitman Absolution и успешно вернувшись в трилогии World of Assassination.