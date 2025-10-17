Hitman скоро отпразднует 25 лет: разработчики готовят сюрпризы для фанатов

21 октября серия Hitman отметит свой 25-летний юбилей, и разработчики организуют праздничную трансляцию, которая начнётся в 17:00 по московскому времени. В ходе прямого эфира создатели обсудят историю франшизы, её эволюцию и планы на будущее, а также подготовили несколько «очень интересных сюрпризов» для фанатов.
Подписчики уже активно строят догадки о возможных анонсах. Самая популярная версия — презентация новой игры во вселенной Hitman, однако разработчики пока не раскрывают никаких деталей, оставляя интригу. Кроме того, в трансляции примут участие специальные гости, что обещает сделать мероприятие ещё более насыщенным.
Недавний повод для радости поклонников серии — релиз Hitman: Absolution на iOS и Android 16 октября. Переиздание адаптировано для мобильных устройств с поддержкой геймпада, клавиатуры и мыши, а также включает регулируемый автоматический прицел и систему динамических подсказок, упрощающую освоение игры.
Будет абонемент в салон для бритья налысо и нанесения штрих-кода на затылок. 🤣
Ремейк первой части с механиками последней игры? Я бы не отказался.
Знаю, что были Contracts, но там все происходило в рамках воспоминаний киллера с гнетущей атмосферой (постоянный дождь или снег).
Эх блод Мани, досихпор , как по мне, лучшая 😅 // Андрей Щепилов
Я слышал что будут ремастеры старых частей // Василий Колтун