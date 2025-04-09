Hitman: World of Assassination для PSVR2 получит крупное обновление 10 апреля

Игроки Hitman: World of Assassination на PSVR2 могут ожидать существенные улучшения - уже 10 апреля выйдет масштабное обновление, которое значительно усовершенствует VR-опыт.

Разработчики из IO Interactive сосредоточились на улучшении звука, тактильной обратной связи (особенно для кобур оружия), а также исправили более 100 различных технических ошибок. Среди ключевых исправлений - баги, вызывавшие проблемы с сохранением и загрузкой игры.

Обновление также улучшает точность прицеливания, уменьшает количество затемнений экрана, так называемых «fade to black» и внедряет другие оптимизации, которые должны сделать геймплей более комфортным и плавным.

Как отмечают разработчики, VR-режим в Hitman уже считается одним из лучших среди игр для PSVR2, а с новым патчем он станет еще лучше. Полный перечень изменений будет опубликован в день релиза.