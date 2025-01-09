IO Interactive объявила, что Hitman: World of Assassination достигла впечатляющей отметки в 75 миллионов игроков. Игра продолжает развиваться, регулярно получая новые локации, контракты, сезонные события и совместные проекты.

В декабре 2024 года активная база игроков составила миллион человек, а в 2025 году разработчики планируют радовать фанатов новым контентом. Последнее обновление, вышедшее 12 декабря 2024 года, добавило специальную миссию с Жан-Клодом Ван Даммом в роли Макса Валлианта — бывшего оперативника ICA, ставшего неуловимой целью. Миссия будет доступна до 12 января 2025 года, но только 40% игроков смогли ее успешно завершить.

Hitman: World of Assassination объединяет все три части серии (Hitman 2016, Hitman 2 2018 и Hitman 3 2021) под одним названием, рассказывая историю агента 47, элитного наемного убийцы. Игра доступна на PlayStation, Xbox, PC и Nintendo Switch. Но не так давно была убрана из продажи из России и Беларуси.