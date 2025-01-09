IO Interactive объявила, что Hitman: World of Assassination достигла впечатляющей отметки в 75 миллионов игроков. Игра продолжает развиваться, регулярно получая новые локации, контракты, сезонные события и совместные проекты.
В декабре 2024 года активная база игроков составила миллион человек, а в 2025 году разработчики планируют радовать фанатов новым контентом. Последнее обновление, вышедшее 12 декабря 2024 года, добавило специальную миссию с Жан-Клодом Ван Даммом в роли Макса Валлианта — бывшего оперативника ICA, ставшего неуловимой целью. Миссия будет доступна до 12 января 2025 года, но только 40% игроков смогли ее успешно завершить.
Hitman: World of Assassination объединяет все три части серии (Hitman 2016, Hitman 2 2018 и Hitman 3 2021) под одним названием, рассказывая историю агента 47, элитного наемного убийцы. Игра доступна на PlayStation, Xbox, PC и Nintendo Switch. Но не так давно была убрана из продажи из России и Беларуси.
Игра хорошая, и в оффлайне играется без проблем с эмулятором сервера.
Но Blood Money всё равно лучше.
Да. Бладмонька венец творений АйОИнтерактив
имеются первые 2 части со всеми картами, на распродаже думал 3-тью взять, предлагают заново купить опять эти карты с первых двух частей чтобы они были доступны в World of Assassination. послал их нахрен куда подальше. а сейчас ещё и с ру региона свентили. ну скатертью дорога, козлы *лять!
У меня много где эти игры куплены в своё время. В Эпик стор неделю назад заходил, там у меня вместо Хитмана 3 - Уорлд ов Ассассинэйшен.
Ну дак еще бы дольше спал, те игры сняли с продажи давно. Год или два назад ты еще мог добавить их себе в третью часть, давали столько шансов и было много скидок. Смысл им платить Стиму за размещение тех двух частей, когда они есть в третьей и с новой графикой.
После дискриминации начхать сто раз. Кстати, есть тут такие фанаты которые помнят Sprut'а и знают, кто это такой в контексте Хитмана свежего?;)