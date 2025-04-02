Hitman: World of Assassination и игра про Джеймса Бонда от IO Interactive выйдут на Nintendo Switch 2

Во время Nintendo Direct студия IO Interactive представила сразу два проекта для Nintendo Switch 2.

Во-первых, уже в июне 2025 года в качестве стартовой игры на консоли появится Hitman: World of Assassination. Во-вторых, IO Interactive подтвердила, что их новая игра про Джеймса Бонда также выйдет на Switch 2. Проект расскажет оригинальную историю, не основанную на фильмах.

IO Interactive – не единственная студия, поддерживающая Switch 2. Во время презентации также были анонсированы Hogwarts Legacy от Warner Bros.