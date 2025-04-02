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Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.2 986 оценок

Hitman: World of Assassination и игра про Джеймса Бонда от IO Interactive выйдут на Nintendo Switch 2

butcher69 butcher69

Во время Nintendo Direct студия IO Interactive представила сразу два проекта для Nintendo Switch 2.

Во-первых, уже в июне 2025 года в качестве стартовой игры на консоли появится Hitman: World of Assassination. Во-вторых, IO Interactive подтвердила, что их новая игра про Джеймса Бонда также выйдет на Switch 2. Проект расскажет оригинальную историю, не основанную на фильмах.

IO Interactive – не единственная студия, поддерживающая Switch 2. Во время презентации также были анонсированы Hogwarts Legacy от Warner Bros.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Поигрываю в хитмана на деке, весьма кайфовая игра для такого формата, так что нинтендобоям повезло)

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Oleg_49171780

В главной роли хитмэна Юра Борисов.

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