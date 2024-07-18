Hitman World of Assassination с участием Конора Макгрегора привлекает множество игроков

Для тех, кто любит исследовать мир скрытности и убийств, в HITMAN World of Assassination есть совершенно новая миссия, в которой вы можете увидеть Конора Макгрегора в игре. Сотрудничество началось некоторое время назад и будет доступно до 29 июля. Оно стало невероятно популярным и привлекло в игру более 150 000 игроков.

Конор Макгрегор появляется в игре как боец и мультимиллионер, Разрушитель. В игре не только есть его голос, но и персонаж имеет его сходство. Эта миссия доступна всем игрокам бесплатно через бесплатный стартовый пакет и как неуловимая цель.

Разрушитель невероятно популярен по сравнению с другими неуловимыми целями в игре. На данный момент 150 000 игроков ежедневно пытаются пройти игру, чтобы уничтожить его. Эта статистика предоставлена ​​разработчиком IO Interactive.

В настоящее время только 47% игроков, которые пытались выполнить эту миссию, успешно устранили Разрушителя. Многие из игроков, которые завершили миссию, пошли на рукопашный бой, чтобы получить весь опыт, а не убили его напрямую. 27% игроков решили поучаствовать в дуэли в клетке с Разрушителем, которая завершает миссию, если все сделано правильно.

Самое быстрое время выполнения этой миссии составляет всего 15 секунд, что едва дает Разрушителю время произнести свою речь, прежде чем его окончательно уничтожат. Некоторые игроки решают немного повеселиться, а некоторые решили потратить более 16 мучительных часов, чтобы избавиться от Разрушителя.

IO Interactive выпустила инфографику, которая включает в себя все детали, которые вам нужно знать о том, как Разрушитель был убит в Hitman 3. Некоторые из самых сумасшедших способов убить его включают использование пары наушников, боевого топора и утки.