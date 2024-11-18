HITMAN World of Assassination выйдет для PS VR2 в марте 2025 года

Компания Io Interactive объявила, что перенесла версию HITMAN World of Assassination для PlayStation VR2 с ранее запланированного декабрьского окна выпуска на 27 марта 2025 г.

Это решение о переносе даты выпуска было принято нелегко; мы знаем, что был большой спрос на выпуск HITMAN на PlayStation VR2, и мы были рады увидеть отличный прием после анонса. Таким образом, нашим приоритетом всегда будет предоставление потрясающего опыта, который соответствует высоким стандартам, ожидаемым нашими игроками. Дополнительное время не только позволит нашей команде отполировать игру, гарантируя, что каждый аспект будет изысканным, захватывающим и бесшовным, но и добавить несколько дополнительных функций, которые мы действительно хотели включить в эту версию PlayStation VR2, например, активную перезарядку.

Вся основная кампания HITMAN World of Assassination будет доступна для игры на PlayStation VR2, а это значит, что вы сможете свободно исследовать 20 уникальных локаций, каждая из которых будет иметь свой собственный живой и дышащий мир. От гламурных подиумов показа мод в Париже до головокружительных высот небоскребов Дубая или восторженной толпы скоростной гонки в Майами, вы будете путешествовать по всему миру, чтобы найти свою следующую цель. Потребуется тщательное рассмотрение каждой доступной возможности для выполнения вашей миссии, и с более чем 100 видами оружия и предметов в вашем распоряжении вы можете переигрывать каждую локацию столько раз, сколько захотите, чтобы выполнить свои задачи любыми способами, какими захотите.