Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.3 1 148 оценок

Hitman World of Assassination вышла на iPhone и iPad

monk70 monk70

Hitman World of Assassination стала доступна на iPhone и iPad, позволяя игрокам примерить на себя роль Агента 47 и выполнять задания прямо на смартфоне.

Версия для iOS включает в себя полноценную песочницу Hitman, а обновление, выходящее в конце этого года, добавит на платформу режим «Фрилансер».

Игроки смогут оценить полностью сенсорное управление, разработанное специально для iPhone и iPad, которое включает контекстно-зависимые кнопки, динамически адаптирующиеся к обстановке.

Hitman World of Assassination на момент запуска совместима с моделями iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, iPad Pro и iPad Air (с чипом M1 или новее), iPad mini (A17 Pro).

Разработчик и издатель IO Interactive также подтвердил, что игра выйдет на компьютерах Mac на базе процессоров Apple Silicon в конце этого года.

11
5
Комментарии: 5
Merelone

Представляю насколько это неудобно...

4
Wolfenstein

тут точно лишние хромосомы нужны как у агента 47 чтоб в ЭТО на телефоне играть

3
Grentari

дело пары тысяч, в чем проблема то?

1
clarkkent Grentari

Это тут не причём, тут дело в хромосомах комментатора.

1
Neko-Aheron

Интересно сравнить графику на Nintendo switch 2 и на iPhone

1