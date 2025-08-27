Hitman World of Assassination вышла на iPhone и iPad

Hitman World of Assassination стала доступна на iPhone и iPad, позволяя игрокам примерить на себя роль Агента 47 и выполнять задания прямо на смартфоне.

Версия для iOS включает в себя полноценную песочницу Hitman, а обновление, выходящее в конце этого года, добавит на платформу режим «Фрилансер».

Игроки смогут оценить полностью сенсорное управление, разработанное специально для iPhone и iPad, которое включает контекстно-зависимые кнопки, динамически адаптирующиеся к обстановке.

Hitman World of Assassination на момент запуска совместима с моделями iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, iPad Pro и iPad Air (с чипом M1 или новее), iPad mini (A17 Pro).

Разработчик и издатель IO Interactive также подтвердил, что игра выйдет на компьютерах Mac на базе процессоров Apple Silicon в конце этого года.