Игры серии Hitman перестали быть доступными в Российском регионе Steam

Доступным осталось лишь HITMAN - Free Starter Pack, демоверсия HITMAN World of Assasination. Остальные игры и дополнения и были скрыты.
Не только серию Hitman постигла такая участь. Другие игры IO Interactive тоже были удалены из Российского региона, например Freedom Fighters, выпущенная в 2003 году.
До этого из серии Hitman в России был заблокирован только Hitman GO: Definitive Edition.
ничего страшного, со всеми бывает
Странное решение, почему сейчас? Или надо было тогда когда все деьичи делали либо не делать вовсе. Кароче кто решил так сделать полные тупицы
Мм, Дания пример с Эстонии берет что-ли? 2025, уже о возвращении подумывать надо, а эти ушли, видать календари у них закончились
Возвращаться с извинениями. Искренними извинениями, ибо наши люди им в тапки не срали.
У них офис, видимо, в Гренландии расположен. Только оттаяли судя по всему.
Какие извинения?) Когда все они будут возвращаться мы их будем встречать с хлебом и солью, так еще и с благодарностью, что они решили вернутся. Я давно вижу эту тенденцию, что у нас в России многие говорят, что 40 летняя Цири в 4 ведьмаке, норм, просто ракурс неудачный. Что говорили новый драгон эйдж норм, просто не нужно выбирать реплику с трансами и все будет ок, да и эти реплики не мешают. Что разрабы сталкера вели политику против русских и не очень о нас отзывались, а сколько в России людей в нее играла? "Я же ее скачал, а не купил. Так что все равно." У нас любят хавать, и это мы захаваем.
Говори за себя. Я, если выживу, встречать их не буду.
Ну, значит можно с чистой совестью пиратить тварей. Для Израиля, небось, не заблокировано, лицемеры.
Но вообще фига они проснулись.
Дуремар, если бы ты играл в хитмана то знал бы что 80% игровой активности привязана к онлайну, та же песочница фрилансер) Так что твои возмущения на счет хитмана ничего не стоят так как в него ты не играл.
Там чисто сюжетных заданий часов на 20, фрилансер больше для задротов которым прям охото погрузится в игру на сотни часов и они уже скорее всего игру купили до этого.
Я играл. Там онлайн ненужным балластом и аппендиксом даже когда друг против друга был режим, который убрали. Он сверху прав. И дупля они долго отбивали. И страшное дело, в которое они полезли их не касается. И лохонулись. И слицемерили. Наиглупейшее решение, наглядно показывающее, что руководители даже немаленьких и хорошо известных контор далеко не семи пядей во лбу, ни разу. Да ещё и ссыкливые, что писец. Не от большого ума они такие решения и фантазии принимают. Будет им за что предъявить. И, предъявят. Тыкать им ещё за это будут, пора бы уже это начать понимать.
Ты откуда вылез, чудо чудное? Там основной режим фрилансер, бесконечная дрочильня на заказные убийства типа рогалика. Зарабатываешь бабосы, обустраиваешь свое убежище, закупаешь инвентарь......завязано на онлайне.
Я в курсе. Я почти фан. А вот откуда, из какой клоаки вылез ты, вопрос риторический.
У них пиндосы хотят отжать Гренландию, а виноваты русские, вообще шизофрения и куколдизм
Да и врот им ноги. Когда-то был большим фанатом серии, но наигрался годы назад. Наскучило, а принципиально нового у них давно ни чего не выходило.
кстати не только в рф ещё в Беларуси блок влепили.
такие твари двуличные - денег собрали - и все ,мы типа теперь со всеми против РФ - клоуны
уже давно в библиотеке висит и пройдена, скидка была большая не раз
Давно купил всю коллекцию классических хитманов, современную трилогию, даже на халяву не надо. 😉
Почему?
Потому
Многозначительный ответ, многое прояснил!
Зачем купил? Теперь видишь, что выходит - деньги с тебя сняли и спрыгнули как мошенники какие-то...
Не удивлюсь, если кто-то ещё закроет Россию, а через день конфликт в мире закончится, они сами об этом пожалеют)) Это будет фэйл момент.
Он просто замаскировался
😁😁 // Артём Савельев
Очень странно, спустя столько времени.
тут пишут вот что.
тут не ясно. Сначала они принадлежали Square Enix, которая закрыла доступ к своим играм в РФ, IOI выкупили себя у них и стали независимыми, открыли доступ к к своим играм (как минимум Hitman и Freedom Fighters). Теперь вот внезапно сами закрыли доступ к играм.
Ё интерактив - не шведы, а финны, кажись // Александр Ковалёв
Нет, датчане
Странные ребята, ну и флаг вам в одно место! Потом как юбики на банкроте будете! Пираты, поднять флаг! Torrent edition forever!!! 💪💪💪
Похоже готовятся к анонсу бонда
Их борьба // Глеб Громов
По сути для них это "моя борьба", тоесть mein kampf // Станислав Рубитской
Думают россияне и лично Путин не смогут больше лысого погонять // Глеб Громов
Так это лицушников проблемы.
Ну из зелёного стима эти игры не исчезли. А вообще козлы эти ИО интерактив.
Народ пользуюсь версией с острова сокровищ. В чем прелесть лицухи и всего онлайн-доступа, ачивки и достижения? Или там можно всем колхозом проходить миссию кооперативом лысыми затылками?
Так в оффлайн вроде ты ничего из снаряжения итд разблокировать не можешь, ну и нет крутого рогалик режима где прокачиваешь убежище
А снаряжение даёт какие-то особые преимущества или просто разнообразит gameplay эффектными убийствами?
А в чем важность убежица?
Зря я видимо тянул с покупкой 3ей части...
Все кто хотели, уже давно сменили регион...
Зачем так себя не уважать? Я всегда за качество и готов оплатить годный товар, в STEAM покупал игры, хотя мог с торрента качать и играть спокойно, т.к. онлайн мне вообще не нужен и всякие достижения. Теперь, после того, как нас простых игроков за людей не считают, мешают с политикой вообще не имеющие никаких связей безобидные игры, я не стану искать какие-то обходные пути, чтобы положить в карман этим убогим свои честно заработанные! Всех этих "солидарных" я помечаю в чёрный список и больше ни одной игры не куплю. Закрыли Юбики свой Store, ну и не очень-то хотелось... Играю в AC Mirage бесплатно! За эти деньги куплю что-то реальное, чем дарить этим...
За что ставить дизлайки?
За неприятие новости, хотя бы. Новость не из лучших. Дизы не ставлю, но и палец вверх рука поставить не поворачивается.
Лайки только за позитивные новости, что тут не понятно.
Именно.
75 руб на скидках, меньше дАлАра за 3 игры, регулярно весела. Кто хотел давно взял, слоупоки пусть страдают.
Хороший день сегодня :) еще одна параша сама убралась из нашего региона.
Ля, Блад мони, Первый "Code name 47", второй - Сайлэнт ассассин, третий - Контрактс, даже Абсолюшн и 2016 с доп картами - очень таки зачётные игры. Другое дело, это решение АйО я не то, что не поддерживаю, но считаю позором. Позорники, плодящие расизм и дискриминацию они после этого, независимо от того, что все мной перечисленные их игры - супёрб. Отличные.
Увы. Ещё одни, прогнувшиеся под сами незнающие что, недотёпы.
Правильно люди пишут, глупое это решение. Особенно, в перспективе. Правильно сделали лишь те извне, кто принял нейтралитет. По новостям, пропе и навязываниям ориентироваться и бздеть сейчас, когда всё и все на виду, такое себе. Что им русские сделали.. Кроме как покупали их игры и пели им диферамбы.
Судя по дизлайкам, параша тут только ты
Согласен, замечательный! Подумаешь трагедия, всегда же можно взамен на наших отечественных устройствах поиграть в тысячи замечательных патриотических ААА игр, доступных в самом лучшем русском(!) игровом магазине, ну или посмотреть их прохождение на прекрасном видео хостинге (даже на двух - ВК и рутубе). Кому нужны эти стимы, ютубы и прочие блага цивилизации? Главное, что у нас есть ВЕЛИЧИЕ, оно куда важнее!
У нас есть суверенитет и он гораздо важнее, чем всё то, что ты называешь "благами цивилизации". Ничего страшного не случится, если у нас не будет стима и ютуба. А вот если потеряем суверенитет и величие(как ты это назвал), вот тогда случится катастрофа.
Каким образом эта новость связана с тем, что ты пишешь. Хитмана заблочил не РК(н)позор. Новость перечитай и вылезь уже из под проп гнёта. Одну пропу на другую меняете. Шило на мыло.