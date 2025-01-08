Игры серии Hitman перестали быть доступными в Российском регионе Steam

Доступным осталось лишь HITMAN - Free Starter Pack, демоверсия HITMAN World of Assasination. Остальные игры и дополнения и были скрыты.

Не только серию Hitman постигла такая участь. Другие игры IO Interactive тоже были удалены из Российского региона, например Freedom Fighters, выпущенная в 2003 году.

До этого из серии Hitman в России был заблокирован только Hitman GO: Definitive Edition.