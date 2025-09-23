ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hitman: World of Assassination 20.01.2021
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.3 1 170 оценок

IO Interactive анонсировала коллекционное юбилейное издание Hitman: World of Assassination в честь 25-летия франшизы

AceTheKing AceTheKing

Подтвердились недавние слухи: компания IO Interactive официально анонсировала специальное юбилейное издание Hitman: World of Assassination в честь 25-летия франшизы.

Anniversary Box поступит в продажу 17 октября по цене $49,99 и будет доступен исключительно для PS5 в виде ограниченного тиража. Это издание позиционируется как коллекционный предмет для поклонников серии, подчеркивающий наследие франшизы.

Издание включает в себя:

  • Эксклюзивное физическое издание игры;
  • Специальный дизайн коробки для PS5;
  • Четыре DLC: The Undying, The Drop, The Splitter и The Banker;
  • Коллекционную лентикулярную открытку.

Предзаказы уже открыты на официальном сайте студии.

9
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий