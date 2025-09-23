IO Interactive анонсировала коллекционное юбилейное издание Hitman: World of Assassination в честь 25-летия франшизы

Подтвердились недавние слухи: компания IO Interactive официально анонсировала специальное юбилейное издание Hitman: World of Assassination в честь 25-летия франшизы.

Anniversary Box поступит в продажу 17 октября по цене $49,99 и будет доступен исключительно для PS5 в виде ограниченного тиража. Это издание позиционируется как коллекционный предмет для поклонников серии, подчеркивающий наследие франшизы.

Издание включает в себя:

Эксклюзивное физическое издание игры;

Специальный дизайн коробки для PS5;

Четыре DLC: The Undying, The Drop, The Splitter и The Banker;

Коллекционную лентикулярную открытку.

Предзаказы уже открыты на официальном сайте студии.