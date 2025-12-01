IO Interactive подтвердила: Hitman 4 выйдет - но только после запуска кооператива в World of Assassination

Студия IO Interactive официально сообщила, что серия Hitman продолжится — Hitman 4 уже находится в планах разработчиков. Однако ждать анонса в ближайшие месяцы не стоит: компания сейчас сосредоточена на нескольких крупных проектах, включая кооперативный режим для Hitman: World of Assassination и грядущий шпионский экшен 007 First Light.

В интервью Variety глава IO Interactive Хакан Абрак подчеркнул, что франшиза Hitman никуда не исчезает:

«Конечно, Hitman продолжится. Но сначала нам нужно завершить работу над кооперативом. Уже в следующем году мы расскажем об этом больше, а после — поговорим о новой игре в серии», — заявил Абрак.

Сейчас IOI параллельно развивает сразу три направления:

поддерживает World of Assassination и готовит запуск кооперативного режима;

работает над игрой про Бонда 007 First Light, релиз которой назначен на 27 марта 2026 года;

развивает амбициозный мультиплеерный Project Fantasy, пока не анонсированный официально.

На фоне такой загрузки Hitman 4 может оказаться проектом следующего цикла. Однако статистика серии говорит сама за себя: более 85 миллионов игроков и 25 миллионов проданных копий делают новый Hitman практически неизбежным.

Пока фанаты ждут официального подтверждения Hitman 4, IO Interactive продолжает выпускать контент для World of Assassination. Новый «ускользающий» контракт уже в игре — на этот раз гостем вселенной стал рэпер Eminem, который нанимает Агент 47 для охоты на собственного тёмного альтер эго, Slim Shady.