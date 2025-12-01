IO Interactive подтвердила: Hitman 4 выйдет - но только после запуска кооператива в World of Assassination

Студия IO Interactive официально сообщила, что серия Hitman продолжится — Hitman 4 уже находится в планах разработчиков. Однако ждать анонса в ближайшие месяцы не стоит: компания сейчас сосредоточена на нескольких крупных проектах, включая кооперативный режим для Hitman: World of Assassination и грядущий шпионский экшен 007 First Light.
В интервью Variety глава IO Interactive Хакан Абрак подчеркнул, что франшиза Hitman никуда не исчезает:
«Конечно, Hitman продолжится. Но сначала нам нужно завершить работу над кооперативом. Уже в следующем году мы расскажем об этом больше, а после — поговорим о новой игре в серии», — заявил Абрак.
Сейчас IOI параллельно развивает сразу три направления:
- поддерживает World of Assassination и готовит запуск кооперативного режима;
- работает над игрой про Бонда 007 First Light, релиз которой назначен на 27 марта 2026 года;
- развивает амбициозный мультиплеерный Project Fantasy, пока не анонсированный официально.
На фоне такой загрузки Hitman 4 может оказаться проектом следующего цикла. Однако статистика серии говорит сама за себя: более 85 миллионов игроков и 25 миллионов проданных копий делают новый Hitman практически неизбежным.
Пока фанаты ждут официального подтверждения Hitman 4, IO Interactive продолжает выпускать контент для World of Assassination. Новый «ускользающий» контракт уже в игре — на этот раз гостем вселенной стал рэпер Eminem, который нанимает Агент 47 для охоты на собственного тёмного альтер эго, Slim Shady.
Кому он нужен ,клепают одно и тоже ,абсолютион была хоть с сюжетом а эти последние как клоны !
Так игра ж про клона)))
Проблема даже не в том, что последние их игры-сезоны - клоны, а в том, что игра ещё и ухудшается. Тот же ИИ был убит в нулину, не говоря про графику
там такой сюжет.что лучше бы его не было
Ну годов до 40х дотянут)) Франшиза-то одна из самых успешных
Во будет хохма, если Hitman 4 будет похож на 007 First Light. Как последний очень напоминает прошлых хитманов.
После игры 2016 года серия для меня умерла, клепают какие то унылые песочницы развлеки себя сам бесплатно не надо.