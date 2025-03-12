IO Interactive показали геймплейный трейлер VR-версии HITMAN World of Assassination

IO Interactive представила новый трейлер HITMAN World of Assassination для PS VR2 в время VR Games Showcase, предлагая взглянуть на новый игровой процесс в виртуальной реальности отмеченной наградами захватывающей стелс-игры перед ее выпуском на PlayStation VR2 27 марта. Игроки будут смотреть глазами величайшего в мире убийцы, теперь на дисплее 4K HDR PS VR2: исследуйте окрестности, маскируйтесь и наносите удары, когда придет время.

HITMAN World of Assassination объединяет лучшее из HITMAN 1, HITMAN 2 и HITMAN 3 в наборе, который демонстрирует лучшее из легендарной серии стелс-игр. Релиз для PS VR2 будет поддерживать 22 уникальных локации оригинальной основной кампании и добавит множество захватывающих механик, характерных для VR. Будь то взлом замков для достижения выгодной позиции, включение генератора для своевременного отвлечения внимания или вырубание двух охранников одним движением, у игроков теперь будет экспоненциально больше способов раскрыть свой творческий потенциал в World of Assassination.

Игроки могут использовать арсенал из более чем 100 различных видов оружия и интуитивно выполнять ключевые движения с полной амбидекстрией, такие как перезарядка, убирание оружия в кобуру, прицеливание снайперских винтовок и кража маскировки. Кроме того, PS VR2 предоставляет новые и уникальные технические возможности с поддержкой адаптивного триггера через контроллеры PS VR2, реализацию масштаба комнаты, пространственные взаимодействия для прикосновения и многое другое.