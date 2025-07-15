IO Interactive показали первый тизер Hitman World of Assassination для iOS

Компания IO Interactive анонсировала Hitman World of Assassination для iOS. В трейлере указана дата выхода игры в App Store — этим летом. Поэтому ждать портативной версии осталось недолго.

Как известно, World of Assassination включает в себя полную версию последней трилогии Агента 47, в том числе технически согласованные миссии из Hitman, Hitman 2 и Hitman 3, доступные для последовательного прохождения.

Таким образом, у вас появится возможность примерить на себя роль киллера на iPhone и iPad, предположительно с относительно высокими системными требованиями (вероятно, iPhone 15 Pro и iPad M1 или выше), и опробовать великолепный стелс-экшен, характерный для этой серии.