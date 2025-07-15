IO Interactive показали первый тизер Hitman World of Assassination для iOS

Компания IO Interactive анонсировала Hitman World of Assassination для iOS. В трейлере указана дата выхода игры в App Store — этим летом. Поэтому ждать портативной версии осталось недолго.
Как известно, World of Assassination включает в себя полную версию последней трилогии Агента 47, в том числе технически согласованные миссии из Hitman, Hitman 2 и Hitman 3, доступные для последовательного прохождения.
Таким образом, у вас появится возможность примерить на себя роль киллера на iPhone и iPad, предположительно с относительно высокими системными требованиями (вероятно, iPhone 15 Pro и iPad M1 или выше), и опробовать великолепный стелс-экшен, характерный для этой серии.
Не очень я понимаю тему выпуска больших игр для консолей и пк на телефончиках. Играть в большую игру на мини экране, с хреновым графончиком и не у всех есть геймпады - странное удовольствие.
Тут либо полный кросс гейминг делать, чтобы сохранения работали и там и там, или вообще отдельную игру выпускать, как делали для PSP.
Куда приятнее в ощущениях.
Наверно эпл нужно было возродить ipod touch, как игровую консоль, врят ли будет много желающих покупать это.