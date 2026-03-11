IO Interactive проведёт юбилейный стрим в честь 10-летия Hitman: World of Assassination

Студия IO Interactive готовит специальную трансляцию в честь 10-летия популярной серии Hitman. Первый эпизод Hitman: World of Assassination вышел в марте 2016 года в эпизодическом формате. Полная физическая версия игры была выпущена в январе 2017 года.

В честь этого события разработчики организуют юбилейную трансляцию, которая состоится 11 марта 2026 года в 18:00 МСК на платформе Twitch.

Во время мероприятия зрителей ждут интервью с создателями, закулисные съёмки и тизеры о будущем серии. Студия также анонсировала другие сюрпризы, подготовленные специально к годовщине культовой франшизы.