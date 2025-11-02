IO Interactive выпустила обновление 3.240.3 для Hitman: World of Assassination

Студия IO Interactive сообщила о выпуске обновления 3.240.3 для Hitman: World of Assassination, включающее в себя десятки улучшений и исправлений для игры.

Разработчики внесли более 30 исправлений для миссии с Брюсом Ли на основе отзывов от игроков. В режиме аркады неуловимых целей снижено время отката при провале - теперь оно составляет всего 30 минут.

Для владельцев PS VR2 и PC VR добавлена функция Shake it Off, позволяющая быстро сбросить запрещённые предметы. Также устранены проблемы с визуальным качеством в PC-версии в VR-режиме.

Контракт с Брюсом Ли доступен до 20 ноября. Кроме того, до 20 ноября доступен Bruce Lee Pack - набор косметических предметов, вдохновлённых легендарным актёром и бойцом, а также постоянный доступ к The Dragon, двухуровневому аркадному контракту.