IO Interactive выпустит переработанную с нуля VR-версию Hitman 3 для Quest 3

IO Interactive и британская студия XR Games объявили, что этим летом они выпустят новую версию стелс-экшена Hitman 3 эксклюзивно для Meta Quest 3. Hitman 3 вышла с поддержкой VR для оригинальной PSVR при запуске в 2021 году, а несколько месяцев спустя в версии для Windows добавилась поддержка гарнитур PC VR.

Теперь версия под названием Hitman 3 VR: Reloaded должна выйти эксклюзивно для Quest 3, которая, как говорят, была «переработана с нуля для VR», включая полностью переработанный пользовательский интерфейс и «улучшенную механику движений» по сравнению с версиями для гарнитур PSVR и PC VR.

Также планируется добавить парное оружие, улучшенное интерактивное окружение, больше вариантов передвижения и другие визуальные улучшения, главным из которых является новый стиль сел-шейдинг, который должен помочь сократить значительную вычислительную нагрузку, которую плотные толпы и большие карты игры наверняка вызовут в Quest 3.