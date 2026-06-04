IO Interactive выпустит саундтрек Hitman: World of Assassination на виниле в честь 10-летия игры

В честь 10-летия Hitman (2016), первой игры трилогии World of Assassination, IO Interactive и Laced Records открыли доступ к музыкальному архиву Hitman, чтобы впервые представить три саундтрека Нильса Бай Нильсена на музыкальных сервисах и виниле.

Предзаказы на бокс-сет из 4 виниловых пластинок, включающий 44 тщательно отобранных трека из Hitman (2016), Hitman 2 и Hitman III, а также бонусные треки из режимов Freelancer и Sniper Challenge, уже открыты. Все треки были специально ремастерированы для винила, и эта уникальная коллекция передает кинематографическое напряжение и атмосферу, лежащие в основе Hitman: World of Assassination.

Для оформления виниловой коробки команда IOI создала уникальный дизайн обложки, посвящённый центрам власти в мире убийц. Пластинки поставляются с внутренними конвертами с принтами и упакованы в жёсткий картонный футляр с серебристой ламинированной обложкой, дополненный стильной кроваво-красной полосой-оби.

Этот коллекционный бокс-сет также включает в себя аннотации композитора Нильса Байе Нильсена, объясняющие его процесс создания музыки для каждой игры трилогии.

Впервые цифровой релиз из 61 трека трилогии Hitman World of Assassination теперь также доступен для прослушивания и скачивания на Spotify, Apple Music, Bandcamp и других платформах.