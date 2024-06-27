Конор МакГрегор станет новой неуловимой целью в Hitman: World of Assassination

IO Interactive объявила в трейлере, что бывший чемпион UFC Конор МакГрегор — новая неуловимая цель Hitman: World of Assassination. МакГрегор играет в игре роль Разрушителя: мультимиллионера, всемирно известного бойца, который затеял жестокую вражду с администратором крупной технологической компании, тем самым повесив мишень себе на спину.

Как известно, миссии «Неуловимые цели» имеют четкие ограничения по времени, но в этом случае пользователи Hitman: World of Assassination смогут попытаться воспользоваться возможностью устранить Разрушителя в течение целого месяца, с сегодняшнего дня и до 29 июля.

Миссия снова отправит нас на остров Сгейл в разгар секретного собрания Общества Ковчега, на котором состоится матч между персонажем, которого играет Конор МакГрегор, и Тимом Куинном, генеральным директором Quantum Leap и спортивным фанатом. Агент 47 был нанят соратниками Куинна, которые обеспокоены тем, что эта встреча поставит в неловкое положение генерального директора их компании.